В горах Сочи запустят самый высотный в России аттракцион зиплайн

Новости

В Мурманске появятся две рыбоперерабатывающие фабрики 19:31
Назван срок проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети" 19:28
Володин возглавил Совет благотворителей "Справедливой помощи Доктора Лизы" 19:04
Лавров прокомментировал резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму 19:02
"Газпром" оспорил арест активов в Люксембурге из-за "Нафтогаза" 18:54
В Уфе назвали причину смерти семьи из пяти человек 18:37
В Нижнем Тагиле сироте дали жилье без пола и с заколоченными окнами 18:30
На Ставрополье с отравлением госпитализированы 16 виноградарей 18:28
Эрдоган предложил Трампу решить спор по С-400 18:17
Крейсеры СФ уничтожили в Баренцевом море десантный отряд "противника" 18:15
Путину рассказали о будущем улове сардин 18:12
ФСБ разоблачила ячейку "ИГ" в Подмосковье 18:12
На Кубани учителя наказали за "Владимирский централ" на уроке музыки 18:05
"Газпром" прогнозирует сохранение объема экспорта в Европу в 2019 году 18:03
В Петербурге оставили под стражей бывшего вице-губернатора Оганесяна 17:57
Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе 17:54
Посол России в США: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии 17:52
На Вятке цыганка выманила у пенсионерки закопанный в земле миллион 17:52
Под Ярославлем преступная группа осуждена за насилие над детьми 17:52
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали 17:50
Житель ДФО получил Героя Труда за возобновление промысла сардины иваси 17:49
Фильм "Мстители: Финал" продолжил бить рекорды по кассовым сборам 17:45
Еще одного судью из Анапы лишили полномочий 17:44
Новосибирский курсант зачитал рэп про пожарных-"фениксов" 17:44
В Петербурге продлили арест экс-чиновнику Ростехнадзора 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
29.04.2019 19:04
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Первомай в облаках

В горах Сочи запустят самый высотный в России аттракцион зиплайн
Текст: Ольга Максимова
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
Новый захватывающий аттракцион Gorky Fly длиной 1027 метров на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря откроется 1 мая в горах Сочи. Его уже признали самым высотным и протяженным в России зиплайном (спуск по стальному канату с использованием сил гравитации).
Аттракцион Gorky Fly - самый высотный и протяженный зиплайн России (спуск по стальному канату с использованием сил гравитации) Фото: Пресс-служба сочинского горнолыжного курорта "Горки - Город". Аттракцион Gorky Fly - самый высотный и протяженный зиплайн России (спуск по стальному канату с использованием сил гравитации) Фото: Пресс-служба сочинского горнолыжного курорта "Горки - Город".
Аттракцион Gorky Fly - самый высотный и протяженный зиплайн России (спуск по стальному канату с использованием сил гравитации) Фото: Пресс-служба сочинского горнолыжного курорта "Горки - Город".

Старт парного мегазиплайна расположен в самой высокой точке сочинского горнолыжного курорта "Горки Город" - на вершине Черная Пирамида горы Аибга (на высоте 2300 метров. - Прим ред.). Финиширует же аттракцион на высоте 2180 метров, рядом с верхней станцией канатной дороги "Вершина". Как утверждают организаторы, гости смогут сполна насладиться фантастической панорамой Кавказского хребта, пролетая над горной долиной со скоростью 80 километров в час.

Гости смогут сполна насладиться фантастической панорамой Кавказского хребта, пролетая над горной долиной со скоростью 80 километров в час

Как выяснилось, для сочинского зиплайна использовалось специально привезенное из Австрии оборудование. Аналогичное ему установлено на самых знаменитых аттракционах мира.

Согласно правилам, опробовать новое развлечение смогут как взрослые, так и дети. Главное, чтобы туристу уже исполнилось десять лет и весил он от 40 до 115 килограммов. До завершения горнолыжного сезона - 12 мая - зиплайн открыт для лыжников и сноубордистов, далее - для всех желающих.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Как Эльбрус будет встречать горнолыжников в мае

Впрочем, это не единственное новшество, которое ждет жителей и гостей курорта на предстоящие майские праздники. К примеру, соседний горнолыжный курорт - "Роза Хутор" - на 1 мая запланировал официальный старт летнего сезона. Так, в этот день на смотровой площадке Горной Олимпийской деревни (высота 1100 метров над уровнем моря) откроется первый горный барбекю фестиваль, в рамках которого пять шеф-поваров будут удивлять приготовленными на огне кулинарными изысками международной кухни.

Главной изюминкой праздника станет запуск родельбана. Это летние санки, максимальная скорость разгона которых достигает 40 километров в час. Чуть позже начнет работу еще один аттракцион: на высоте 2320 метров над уровнем моря - на Роза Пик - появятся подвесные качели.

Поклонникам познавательного и гастрономического туризма будет интересно посетить этно-хутор "Шишин двор", который откроют на высоте 1100 метров - на живописном склоне хребта Аибга. Здесь расположится козья ферма, птичник, пасека, сыроварня... Всем желающим предложат отобедать яствами из свежих фермерских продуктов и искупаться в горном озере.

Плюс будут ждать семейный "Йети Парк" с высокогорным веревочным парком и детская Горная Академия, где маленькие гости курорта смогут пройти "Курс юного туриста", освоить массу практических навыков по выживанию в лесу и окунуться в настоящую романтику гор.

Впрочем, гости курорта смогут отправиться и в пешие горные походы разной длительности и сложности в сопровождении опытных гидов.

Спорт Виды спорта Зимний спорт Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассчитывает договориться с Зеленским об общем гражданстве
Шойгу: США занимаются военно-биологическими программами у границ ШОС
Технологическое движение поездов по Крымскому мосту начнется в августе
ФСБ обезвредила законспирированную террористическую ячейку в Подмосковье
Назван срок проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети"