В горах Сочи запустят самый высотный в России аттракцион зиплайн

Новый захватывающий аттракцион Gorky Fly длиной 1027 метров на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря откроется 1 мая в горах Сочи. Его уже признали самым высотным и протяженным в России зиплайном (спуск по стальному канату с использованием сил гравитации).

Аттракцион Gorky Fly - самый высотный и протяженный зиплайн России (спуск по стальному канату с использованием сил гравитации) Фото: Пресс-служба сочинского горнолыжного курорта "Горки - Город".

Старт парного мегазиплайна расположен в самой высокой точке сочинского горнолыжного курорта "Горки Город" - на вершине Черная Пирамида горы Аибга (на высоте 2300 метров. - Прим ред.). Финиширует же аттракцион на высоте 2180 метров, рядом с верхней станцией канатной дороги "Вершина". Как утверждают организаторы, гости смогут сполна насладиться фантастической панорамой Кавказского хребта, пролетая над горной долиной со скоростью 80 километров в час.

Гости смогут сполна насладиться фантастической панорамой Кавказского хребта, пролетая над горной долиной со скоростью 80 километров в час

Как выяснилось, для сочинского зиплайна использовалось специально привезенное из Австрии оборудование. Аналогичное ему установлено на самых знаменитых аттракционах мира.

Согласно правилам, опробовать новое развлечение смогут как взрослые, так и дети. Главное, чтобы туристу уже исполнилось десять лет и весил он от 40 до 115 килограммов. До завершения горнолыжного сезона - 12 мая - зиплайн открыт для лыжников и сноубордистов, далее - для всех желающих.

Впрочем, это не единственное новшество, которое ждет жителей и гостей курорта на предстоящие майские праздники. К примеру, соседний горнолыжный курорт - "Роза Хутор" - на 1 мая запланировал официальный старт летнего сезона. Так, в этот день на смотровой площадке Горной Олимпийской деревни (высота 1100 метров над уровнем моря) откроется первый горный барбекю фестиваль, в рамках которого пять шеф-поваров будут удивлять приготовленными на огне кулинарными изысками международной кухни.

Главной изюминкой праздника станет запуск родельбана. Это летние санки, максимальная скорость разгона которых достигает 40 километров в час. Чуть позже начнет работу еще один аттракцион: на высоте 2320 метров над уровнем моря - на Роза Пик - появятся подвесные качели.

Поклонникам познавательного и гастрономического туризма будет интересно посетить этно-хутор "Шишин двор", который откроют на высоте 1100 метров - на живописном склоне хребта Аибга. Здесь расположится козья ферма, птичник, пасека, сыроварня... Всем желающим предложат отобедать яствами из свежих фермерских продуктов и искупаться в горном озере.

Плюс будут ждать семейный "Йети Парк" с высокогорным веревочным парком и детская Горная Академия, где маленькие гости курорта смогут пройти "Курс юного туриста", освоить массу практических навыков по выживанию в лесу и окунуться в настоящую романтику гор.

Впрочем, гости курорта смогут отправиться и в пешие горные походы разной длительности и сложности в сопровождении опытных гидов.