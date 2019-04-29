На Кубани учителя наказали за "Владимирский централ" на уроке музыки

Учительнице музыки краснодарской школы, где на уроке семиклассники исполнили под караоке песню Владимира Круга "Владимирский централ", вынесено дисциплинарное замечание. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в городском департаменте образования.

Инцидент, снятый на видео одним из учеников и выложенный его родителем в Сеть, произошел, как выяснилось, еще 19 апреля во время урока музыки.

- На уроке изучалась музыка народов мира, - пояснили в департаменте. - В соответствии с утвержденной программой была затронута тема "Французский и русский шансон". В конце урока ребятам было предложено спеть одну из песен в жанре шансона. Они выбрали "Владимирский централ" Михаила Круга. Учительница своевременно не придала значения смыслу этой песни и позволила школьникам исполнить ее.

В понедельник по этому поводу в школе прошел педсовет, на котором анализировалось проведенное занятие. Учительница признала, что выбор произведения был неудачным и не соответствующим возрасту семиклассников.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в городском департаменте образования, впредь, чтобы избежать подобных ошибок, при утверждении образовательных программ учителям будут рекомендоваться для уроков музыки конкретные произведения.