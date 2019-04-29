В школе Краснодара на уроке музыки спели "Владимирский централ"

Стремительно набирает просмотры появившееся в соцсетях видео, на котором в одной краснодарской школе ученики исполняют песню российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".

На кадрах, опубликованных одним из родителей школьников, дети сидят за партами и вразнобой под караоке исполняют шлягер, как известно, особенно популярный в местах заключения. Большинство ребят куплеты песни знают плохо, а вот припев горланят дружно.

В комментарии к публикации ее автор написал, что так здесь проходит урок музыки. Речь, как выяснилось, идет о средней школе № 84 имени Героя России Игоря Яцкова. Видео снял на камеру мобильника участник хорового пения, а дома показал его родителям. Те возмутились и провели, по их словам, разъяснительную беседу с ребенком.

"Когда я учился в школе, на уроках музыки рассказывали о Шостаковиче и Скрябине", - сказал отец. Он пояснил, что выложил ролик в Сеть, чтобы узнать мнение других людей. Родитель надеется, что в будущем подобный репертуар на школьных уроках звучать не будет.

В самой школе уверяют, что коллективное исполнение "Владимирского централа" происходило не на уроке. В городском департаменте образования корреспонденту "РГ" пояснили, что по данному факту сейчас проводится проверка.