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29.04.2019 13:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В школе Краснодара на уроке музыки спели "Владимирский централ"

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Стремительно набирает просмотры появившееся в соцсетях видео, на котором в одной краснодарской школе ученики исполняют песню российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".

Фото: Галима Кмит/РИА Новости
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На кадрах, опубликованных одним из родителей школьников, дети сидят за партами и вразнобой под караоке исполняют шлягер, как известно, особенно популярный в местах заключения. Большинство ребят куплеты песни знают плохо, а вот припев горланят дружно.

В комментарии к публикации ее автор написал, что так здесь проходит урок музыки. Речь, как выяснилось, идет о средней школе № 84 имени Героя России Игоря Яцкова. Видео снял на камеру мобильника участник хорового пения, а дома показал его родителям. Те возмутились и провели, по их словам, разъяснительную беседу с  ребенком.

"Когда я учился в школе, на уроках музыки рассказывали о Шостаковиче и Скрябине", - сказал отец. Он пояснил, что выложил ролик в Сеть, чтобы узнать мнение других людей. Родитель надеется, что в будущем  подобный репертуар на школьных уроках звучать не будет.

В самой школе уверяют, что коллективное исполнение "Владимирского централа"  происходило не на уроке. В городском департаменте образования корреспонденту "РГ" пояснили, что по данному факту сейчас проводится проверка.

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