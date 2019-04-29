В Сочи СК проверит гибель мужчины в результате взрыва

В Сочи начата доследственная проверка по факту гибели 31-летнего сторожа мойки в Адлерском районе курорта. По предварительным данным, причиной его гибели стал взрыв.

- В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти сочинца установит судебно-медицинская экспертиза. По завершении проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в ряде СМИ сообщили о том, что инцидент произошел во время изготовления мужчиной самодельного взрывного устройства. Официального подтверждения этой информации нет.