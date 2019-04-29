Новости

В Краснодаре учителя наказали за "Владимирский централ" на уроке 18:05
"Газпром" прогнозирует сохранение объема экспорта в Европу в 2019 году 18:03
В Петербурге оставили под стражей бывшего вице-губернатора Оганесяна 17:57
Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе 17:54
Посол России в США: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии 17:52
На Вятке цыганка выманила у пенсионерки закопанный в земле миллион 17:52
Под Ярославлем преступная группа осуждена за насилие над детьми 17:52
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали 17:50
Житель ДФО получил Героя Труда за возобновление промысла сардины иваси 17:49
Фильм "Мстители: Финал" продолжил бить рекорды по кассовым сборам 17:45
Еще одного судью из Анапы лишили полномочий 17:44
Новосибирский курсант снял клип про пожарных 17:44
В Петербурге продлили арест экс-чиновнику Ростехнадзора 17:39
На Дону открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР 17:37
В Сочи столкнулись автобус и два легковых автомобиля 17:36
Две панды из Китая прибыли спецрейсом в Москву 17:35
В Астрахани пройдет Первый литературный фестиваль для детей и молодежи 17:29
В Волгограде один из корпусов школы закрыли из-за пневмонии 17:16
Телеканал Южной Кореи показал Мун Чжэ Ина с флагом КНДР 17:13
В Германии подали в суд на Лободу 17:10
Театр Вахтангова проведет большие гастроли в Китае 17:04
Число обнаруженных жертв первого в истории Кипра серийного убийцы растет 17:03
Путин одобрил план реформы контрольно-надзорной деятельности 17:03
В детских лагерях отдохнут почти шесть миллионов школьников 16:59
Музей Набокова в Санкт-Петербурге вновь открылся после ремонта 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
29.04.2019 16:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Землю увели

Жильцов лишили территории
Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)
В Ростове-на-Дону жильцам одного из многоэтажных домов пришлось выйти из подъездов и встать на защиту участка земли, на котором стоит их дом.

Оказалось, что городские чиновники сначала выставили этот участок на торги, а потом успешно сдали его в аренду. И сделали они это тайно, даже не поставив в известность тысячи людей - собственников квартир в многоэтажке. А они-то были уверены , что их права защищены Жилищным кодексом, в котором ясно сказано: вся земля под домом с прилегающим к нему участком "с элементами озеленения и благоустройства является общедолевой собственностью и никакому разделу не подлежит".

В Жилищном кодексе ясно сказано: вся земля под домом с прилегающим к нему участком с элементами благоустройства является общедолевой собственностью и разделу или переделу не подлежит

О том, что они заблуждались, жильцы узнали совершенно случайно. Однажды во двор прикатила техника производить буровые работы перед тем, как начать рытье котлована. Выскочившим из квартир возмущенным людям представитель строительной компании объявила, что фирма еще в январе 2017 года взяла эту землю в аренду под строительство двухуровневой парковки, и у коммерсантов есть даже разрешение на снос деревьев и кустарников у дома.

Как ветераны могут улучшить свои жилищные условия

Стали выяснять, как такое могло произойти. Разыскали в БТИ копию плана домовладения. По документу выходило, что изначально площадь всего земельного участка составляет 11,5 тысячи квадратных метров, из них под самим домом - 2,2 тысячи. Все верно.

Но, открыв публичную кадастровую карту, люди обнаружили, что площадь их земельного участка была позже уменьшена на 62 процента. А сам жилой дом значится административным зданием с соответствующим видом использования. Более семи тысяч квадратных метров - пешеходные дорожки, тротуар, детская площадка и газон - отошли неизвестно кому. Дом "обрезали" по самую отмостку.

- Мы пошли по инстанциям и стали получать отписки, - рассказывает председатель совета дома Евгений Ерохин. - Прокуратура, администрация, архитектура, дизо, губернатор - все безрезультатно. Все они как будто списаны с ответа регионального Росреестра: на вашем участке 4 тысячи квадратных метров. Вам присвоен кадастровый номер такой-то, и остальная земля не ваша. "Информацией об изменении площади земельного участка, а также документами, послужившими основанием для изменения площади участка и вида использования и статуса МКД, департамент не располагает".

Фото: iStock
Власти сделали послабление застройщикам в сфере жилищного строительства

А "реестровые" клерки твердо стоят на своем: система выдает правильные данные. Но на основании каких документов они вносились в систему? Евгений Ерохин нашел такой документ. Он называется "Межевое дело". В нижнем углу этого дела штамп экспликации земельного участка (где указана площадь в 11,5 тысячи) был белым по черному вымаран.

- А вот по периметру чертежа цифры вымарать не догадались, - говорит Ерохин. - Там остались цифры: ширина участка 81,5, длина - 136,5 по югу и 147,5 по северу. Если их перемножить, то получатся те самые одиннадцать с половиной тысяч квадратных метров.

Жильцы в суд идти не торопятся. Опасаются, что, пока будет идти рассмотрение, придомовая территория "уплывет" безвозвратно - и котлованы выроют, и парковку построят. Все их надежды связаны с тем, что в региональный Росреестр пришел новый руководитель. Он поручил разобраться.

Экономика Недвижимость Земля Происшествия Правосудие Суд Правительство Минэкономразвития Росреестр Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассчитывает договориться с Зеленским об общем гражданстве
В Госдуме рассказали о дальнейшем снижении трат на закупку вооружений
В Москве простились с Элиной Быстрицкой
Технологическое движение поездов по Крымскому мосту начнется в августе
Представитель Алсу сообщила об угрозах в адрес певицы