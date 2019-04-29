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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Навар сдулся

Четверть миллиона заплатит горожанин за массовую прописку мигрантов
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
К штрафу в 250 тысяч рублей приговорен житель Екатеринбурга, превративший свое жилье в "резиновую" квартиру. Осень прошлого года для Владимира Волкова, обладателя стандартной двушки в панельном доме, стала очень урожайной. С сентября по декабрь уралец успел зарегистрировать у себя более 400 иностранцев.

Когда же наплывом гостей заинтересовался участковый, хозяин "резиновой" квартиры скрывать правду не стал: хотел подработать на фиктивной прописке. На Урале такса за фиктивную регистрацию доходит до полутора тысяч рублей с человека. И предприимчивый екатеринбуржец мог подработать на "призраках" как минимум 40 тысяч рублей.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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После возбуждения уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации" Волков раскаялся, потому и отделался только штрафом.

Впрочем, на Урале уже есть примеры более строгого наказания для любителей сделать жилье безразмерным. В колонию строгого режима на год и семь месяцев отправили в прошлом году 32-летнего жителя Екатеринбурга. Он попался на прописке в своей квартире 37 иностранцев. Жесткость приговора объяснили рецидивными наклонностями хозяина: на фиктивной регистрации он попадался не первый раз.

Любопытно, мусорная реформа также стала бороться с подобными любителями. Самый большой счет за вывоз мусора - более 12 тысяч рублей - пришел хозяину дома в Цыганском поселке, где прописано 67 человек. Его соседу, в чьем доме проживает 45 человек, придется выкладывать свыше 8 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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