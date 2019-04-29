Ямальских коммунальщиков ждет горячее лето в Пуровском районе

В Пуровском филиале АО "Ямалкоммунэнерго", одном из самых крупных в компании, запланировано к исполнению 88 мероприятий производственной программы капитального ремонта. Только протяженность сетей теплоснабжения, запланированных под замену, составляет порядка 12 километров.

С приходом весны работники коммунальной энергетики приступают к реализации программы ремонтов - подготовке к предстоящему отопительному сезону.

"В административном центе - городе Тарко-Сале, в перечень мероприятий капремонта внесены участки сетей тепло- и водоснабжения по улицам Восточная, Ленина, Новая. В Пурпе - это сети по улицам Лермонтова, Молодежная и в районе котельной № 5. Кроме их замены, программой предусмотрено проведение работ по техническому диагностированию сетей ТВС и резервуаров, а также замена насосного и электросилового оборудования и автоматики на котельных, находящихся на обслуживании филиала компании", - сообщает главный инженер филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло" Михаил Гурин.

С приходом лета внешнее преображение ждет и объекты КОС в поселках Пурпе и Ханымей - капитальный ремонт самих зданий. На канализационной насосной станции в г. Тарко-Сале коммунальщики выполнят работы по автоматизации технологического процесса.

Работы по промывке сетей водоснабжения проводятся в течение года, согласно графику, утвержденному администрацией муниципального образования. В летний период будут проведены более масштабные работы: чистка емкостей, по результатам анализа воды замена загрузок на станции ВОС в Тарко-Сале.

Напомним, что на территории Пуровского района в скором времени будут введены в эксплуатацию сразу несколько станций ВОС - в поселках Сывдарма и Пурпе-1, в селе Халясавэй и деревне Харампур. Важные для российского севера объекты жизнеобеспечения были возведены муниципалитетом. После завершения всех пуско-наладочных работ и официальной передачи от заказчика в лице Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения МО Пуровский район, их обслуживанием будут заниматься специалисты АО "Ямалкоммунэнерго".

Сайт компании: http://www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго