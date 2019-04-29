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29.04.2019 13:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ямале открылся еще один центр поддержки малого бизнеса

Текст: Елена Мационг
Открывшийся в Ноябрьске центр "Мой бизнес" стал одной из самых северных точек поддержки малого и среднего предпринимательства в стране. Севернее только Салехард, где "Мой бизнес" уже действует. Обратиться в центр может любой бизнесмен практически с любым вопросом, касающимся своего дела: найти выгодное предложение по аренде помещения, подать заявку на кредит, узнать, как продвигать продукцию на экспорт, или проконсультироваться у квалифицированного юриста. В центре уже сегодня можно получить сто видов услуг. Действует он по принципу "одного окна", по аналогии с центрами для граждан "Мои документы".
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

- Одна из задач таких центров - чтобы предприниматели не только могли получить консультации по открытию своего бизнеса или текущему ведению дела, важно, чтобы они получали оперативную информацию о мерах поддержки, которые им готово оказывать государство, - отметила в интервью "РГ" директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Милена Арсланова. - Две трети предпринимателей сегодня не знают о государственных программах, которые действуют для предпринимателей. И меньше одной трети пользуются теми преференциями, которые предусмотрены для развития малого и среднего предпринимательства в стране. В центрах "Мой бизнес" предприниматели получают самую полную и подробную информацию и о том, чем им может помочь государство.

Фото: Татьяна Андреева / РГ
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По словам Милены Арслановой, за ближайшие пять лет в стране откроется 100 центров поддержки бизнеса, 35 из них - в этом году. "Мой бизнес", распахнувший двери на Ямале, стал одним из первых.

Причем в арктическом регионе есть своя специфика. Здесь низкая плотность населения, огромные расстояния и даже крупные населенные пункты бывают отрезаны из-за бездорожья каждую весну и осень. Поэтому на Ямале будет создана разветвленная сеть центров "Мой бизнес" в каждом городе.

- Модель других регионов, когда один крупный центр обслуживает всех предпринимателей, нам не подходит,  - рассказал заместитель губернатора Ямала Александр Калинин. - Чтобы добраться из Ноябрьска в Салехард, предприниматель должен потратить время и деньги на перелет. А это неправильно. Поэтому на Ямале уже работает центр поддержки бизнеса в Салехарде, но создается и филиальная сеть в других городах. Так, вслед за Ноябрьском центры "Мой бизнес" до конца года появятся в Губкинском и Муравленко.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Отметим, центры "Мой бизнес" создаются в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. По словам Милены Арслановой, сегодня в стране существует порядка 700 различных обслуживающих бизнес структур: одни направлены на развитие социального предпринимательства, другие - на работу с детьми и подростками, третьи специализируются на инжиниринговой сфере, причем все они рассредоточены в разных местах и в разной концентрации. Поэтому объединение всех структур под одной крышей центров "Мой бизнес" для предпринимателей всей страны и в каждом из регионов - это большое дело, которое делается в интересах малого и среднего бизнеса.

Как отметила исполняющая обязанности руководителя центра "Мой бизнес" в Ноябрьске Татьяна Протасова, в первый же день открытия на площадке центра побывали больше двухсот предпринимателей - участников "Дней малого бизнеса", как раз проходивших в городе. Они первыми оценили возможности центра. На площадке одновременно работают специалисты регионального гарантийного фонда, микрофинансовой организации, центра поддержки предпринимательства, центра инноваций социальной сферы. Здесь открыт бизнес-инкубатор. Предприниматели могут воспользоваться переговорными комнатами и конференц-залом, услугами коворкинга, площадкой для проведения презентаций, небольших выставок и т. д.

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