На Ямале возбудили дело о неправильном лечении младенца

На Ямале полиция возбудила уголовное дело против врачей Ноябрьской центральной городской больницы по факту причинения вреда здоровью ребенка. Из-за ошибок, допущенных во время лечения, у малыша развились серьезные послеоперационные осложнения.

Причиной для уголовного преследования стали результаты проверки. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, на личный прием к прокурору ЯНАО в начале апреля обратилась жительница города Муравленко, чей сын серьезно пострадал в результате врачебных ошибок.

Ребенок родился в мае 2017 года с врожденной патологией, обнаруженной еще на стадии беременности. Ранняя диагностика позволила своевременно решить вопрос о госпитализации роженицы в Екатеринбург. Оперировать малыша должны были специалисты Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, имеющие для этого необходимый опыт и квалификацию. Однако ноябрьские врачи отказались переводить женщину в Екатеринбург и самостоятельно прооперировали новорожденного.

Как сообщает прокуратура Ямала, департамент здравоохранения автономного округа дал заключение, согласно которому тактика лечения была неправильной. У ребенка возникли послеоперационные осложнения, из-за которых потребовалось дополнительное хирургическое вмешательство. Согласно заключению, также принимались решения, не соответствующие клинической ситуации.

По результатам рассмотрения обращения материалы проверки были переданы в органы дознания с указанием о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Прокуратура взяла ход расследования на контроль.