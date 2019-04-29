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29.04.2019 19:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вредная "Дружба"

Тепличник, отравляющий почву химикатами, снова ушел от ответа
Текст: Юлия Мякишева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 95(7853)
Тепличное хозяйство в селе Останино под Режом, про которое мы не раз писали ("Экономика УрФО" от 29.11.17, 26.07.18), снова попало в поле зрения надзорных органов. В этот раз прокуратура с помощью суда пытается взыскать 750 тысяч рублей за ущерб, нанесенный почве.

Как выяснилось, в тридцати пробах земли, взятых на предприятии для экспертизы, обнаружили превышение предельно допустимой концентрации химических веществ. Решение суда о том, что предприниматель должен приостановить деятельность на этих землях, выплатить в бюджет городского округа 750 тысяч рублей и за два месяца разработать проект рекультивации, вступило в силу. Но к приставам исполнительный документ пока не поступал.

За год чиновники Режевского городского округа не нашли времени предъявить исполнительный лист на шесть миллионов рублей, а сейчас это потеряло смысл

Напомним, что в ноябре 2017 года Арбитражный суд Свердловской области уже удовлетворял иск Россельхознадзора: хозяйство "Дружба" обязали восстановить земли, зараженные химикатами, а также выплатить в местный бюджет ущерб в размере шести миллионов рублей. Согласно бумагам из Центра гигиены и эпидемиологии, которые предприниматель предоставил в службу судебных приставов, земли восстановили путем внесения извести. Теперь получается, никакой рекультивации не было, если исходить из результатов прокурорской проверки.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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А что касается шести миллионов - удивительно, но они оказались не нужны даже муниципалитету. В прошлый раз нам пришлось обзвонить несколько отделов в администрации Режевского городского округа, прежде чем найти человека "в теме". Спустя год ситуация не изменилась, в УФССП по Свердловской области сообщили, что исполнительный лист муниципальными чиновниками не предъявлялся.

Сейчас же это делать бессмысленно: раньше иски предъявлялись ООО, в этот раз суд вынес решение в адрес предпринимателя. Это значит, что хозяин теплиц действует по старому отработанному методу: меняет юрлицо, когда штрафов становится очень много. По-видимому, к смене "вывески" он готовился еще с прошлого лета: тогда корреспонденту "РГ" сказали, что у предприятия нет никакого имущества, чтобы можно было хоть что-то взыскать принудительно.

Тем временем

26 апреля приставы планировали выехать с представителями управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Останино, чтобы взять пробы почвы на территории тепличного хозяйства. Но мероприятие не состоялось: в Россельхознадзоре решили, что раз предприниматель не предоставил план рекультивации, значит, его нет. Сначала нужно восстановить почву и только потом брать пробы. Теперь владельца теплиц обяжут обратиться за составлением плана рекультивации в Россельхознадзор. Кроме того, в письме надзорного ведомства приставам сказано, что совместная выездная проверка возможна только в составе постоянной комиссии и только после обращения предпринимателя принять восстановленные земли.

Экономика АПК Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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