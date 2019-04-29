Пьяный житель Тюмени обстрелял маршрутку

В Тюмени задержали местного жителя, который обстрелял маршрутку из пневматики.

О самом инциденте в полицию сообщили очевидцы: пассажир легковушки, которая проезжала мимо остановки, открыл стрельбу из пневматического пистолета по боковым стеклам маршрут, из которой в этот момент выходили пассажиры.

"Микроавтобус получил механические повреждения. Среди граждан пострадавших нет", - передает пресс-служба МВД области.

Стражи порядка проверили записи с камер, выяснили модель и номер машины, в которой ехал стрелок, и задержали его.

"Подозреваемому 32 года, это житель Тюмени. Он пояснил полицейским, что был пьян, а по стеклам маршрутного такси стрелял, чтобы проверить мощность недавно купленного пистолета", - рассказали в пресс-службе главка.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет.