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29.04.2019 19:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не дошли до адресатов

При сносе старой почты в Чебаркуле обнаружили письма из 1943 года
Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
В городе Чебаркуле Челябинской области разыскивают потомков тех, кому были адресованы письма из далекого 1943 года, обнаруженные в подвале старого здания почты. Там они пролежали более 70 лет и теперь стараниями активистов совета ветеранов наконец находят детей и внуков своих адресатов.
Большинство писем удалось восстановить. И даже те, которые были написаны химическим карандашом. Фото: Совет ветеранов города Челябинска. Большинство писем удалось восстановить. И даже те, которые были написаны химическим карандашом. Фото: Совет ветеранов города Челябинска.
Большинство писем удалось восстановить. И даже те, которые были написаны химическим карандашом. Фото: Совет ветеранов города Челябинска.

- После публикации списка фамилий и адресов в городской газете и на нашей страничке в соцсетях сразу пошли звонки, - сообщила заместитель председателя совета ветеранов Чебаркуля Светлана Колодкина. - И хотя попадаются однофамильцы, сегодня уже нашлось десять семей, которым мы накануне Дня Победы передадим письма с фронта.

Фото: Российский государственный архив кинофотодокументов
Читаем письма из 1945-го с военным историком и психологом Еленой Сенявской

Как они могли потеряться в суровое военное время, остается загадкой. Скорее всего, какая-то беда случилась с почтальоном. Среди писем нашлись и квитанции о выдаче пенсии с подписями ее получателей. А значит, часть корреспонденции до адресатов все же дошла. Но 75 писем, датированных июлем-августом 1943 года, почему-то оказались в подвале, куда местные жители заглянули только спустя десятки лет. Сначала письма передали в школьный музей, а затем ими занялись в городском совете ветеранов.

- Больше недели ушло только на то, чтобы очистить ветхие листочки от слоя грязи и пыли, - пояснили активисты. - Приходилось по примеру археологов "оперировать" детской зубной щеточкой с мягким ворсом. В итоге большинство реликвий постепенно удалось восстановить. И даже те послания, которые были написаны недолговечным химическим карандашом.

На всех письмах с фронта стоят штампы военной цензуры. Поэтому в них оказалось очень мало данных о самих авторах, в основном это лаконичные "жив-здоров", просьбы не беспокоиться, передать низкий поклон всем родным и написать о том, как идет их "чебаркульская жизнь".

Однако попадаются и упоминания о боях. К примеру, Павел Васильевич Буров написал с фронта отцу: "Не сегодня-завтра иду в бой. Обо мне не беспокойтесь, я сыт, одет и обут. А если придется пасть, то знайте, что это потребовала Родина, и моя смерть не будет бесчестной".

Фото: Из архива "РГ"
В музей "Самбекские высоты" переданы письма солдат 1943 года

Каждое письмо имеет свою историю, с которой связана судьба целой семьи. Жена красноармейца Николая Голубятникова Клавдия Григорьевна сообщает ему, что посадила в огороде 21 ведро картошки, и теперь они всей семьей смогут перезимовать. Но письмо возвратилось в Чебаркуль с пометкой "выбыл".

"И очень хорошо, что семья его не получила, - считает племянница бойца. - Ведь решили бы, что он погиб или пропал без вести". А Николай Дмитриевич, о беспримерном мужестве которого впоследствии напишет в своей книге генерал армии Батов, после боя на Курской дуге попал в госпиталь и зимой 44 года вернулся домой по демобилизации.

Кому бы ни адресовался фронтовой треугольник, все обращения в нем только "на вы" и обязательно сопровождаются словами "дорогая, многоуважаемая и сердечная". А письма, которые не найдут своих адресатов, с благодарностью примет музей истории челябинской почты.

Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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