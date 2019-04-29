Прокуратура на Урале проверит факт оплаты умирающим бесплатного протеза

В Екатеринбурге к расследованию возможных нарушений при оказании медицинской помощи пациенту подключилась прокуратура. На днях местные СМИ широко освещали историю пожилого уральца, родственники которого оплатили установку ему эндопротеза, который должен был быть бесплатным.

"По словам родственников пенсионера, он страдал от онкологического заболевания. Для облегчения состояния умирающего врачи рекомендовали установить эндопротез, на покупку которого семья потратила 50 тысяч рублей. При этом, по словам членов семьи пациента, больница за эндопротез получила деньги и от них, и от ТФОМС, хотя эту операцию должны были делать бесплатно", - сообщает сегодня пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

Также непонятно, почему при повторном обращении мужчины в больницу, врачи вообще не нашли в его организме этот эндопротез.

Прокуратура выясняет, проводилась ли операция по его установке, из каких источников она финансировалось.