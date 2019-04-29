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29.04.2019 19:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зачет по харизме

Вузы внедряют в процесс обучения онлайн-курсы
Текст: Людмила Лескова (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 95(7853)
Уральский федеральный университет прошел государственную аккредитацию образовательных программ, реализуемых с использованием онлайн-курсов других вузов. Среди его партнеров в федеральном проекте - московские и петербургские учебные заведения.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Молодежной аудитории не интересно смотреть на лектора у доски с кусочком мела в руках, ей хочется спецэффектов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Молодежной аудитории не интересно смотреть на лектора у доски с кусочком мела в руках, ей хочется спецэффектов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Открытые онлайн-курсы сегодня стали самой доступной формой получения новых знаний и навыков. По прогнозам, к 2025 году число обучающихся таким способом во всем мире достигнет 400 миллионов человек. Есть все основания надеяться, что значительная часть из них будет из России.

Фото: istockphoto.com
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В нашей стране уже создан и проходит апробацию информационный ресурс-агрегатор, который по принципу "единого окна" предоставляет доступ к онлайн-курсам всех уровней образования. Эта платформа позволяет обмениваться верифицированной, то есть подтвержденной, информацией между университетами, слушателями курсов, их разработчиками и работодателями. Например, там хранятся сертификаты об окончании курсов в виде "цифрового портфолио", работодатель может запустить поиск кандидатов с необходимым набором навыков по всей стране, независимо от места их проживания.

Сегодня в системе "единого окна" участвуют 125 университетов, 40 учреждений среднего профессионального образования, их силами создано более 100 тысяч сертифицированных онлайн-курсов. По ним обучается около 700 тысяч студентов.

Оценки ничего не говорят

Современной экономике в ближайшее время потребуется не менее 940 тысяч специалистов в разных сферах, подчеркивает генеральный директор Университета НТИ "20.35" Василий Третьяков. Сейчас готовится в несколько раз меньше: вузы просто не могут столько обучить, да и качество подготовки, особенно в глубинке, не всегда соответствует требованиям работодателей. Например, в регионах выпускают достаточное количество программистов, однако реальной экономике нужны специалисты по работе с данными, а это несколько другой набор компетенций.

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- Решение- в сетевом взаимодействии вузов и работодателей, внедрении цифровых образовательных платформ, - комментирует эксперт. - При этом включение онлайн-курсов в образовательную программу создает новую модель высшего образования. В первую очередь так будут готовить специалистов в сфере информационных технологий.

По словам проректора по учебной работе НИТУ "МИСиС" Вадима Петрова, цифровая трансформация способна решить множество задач: от формализации рутинных организационных процессов до формирования новых компетенций, как у студентов, так и у преподавателей.

- "Единое окно" позволит сблизить запросы бизнеса и фундаментального базового образования. Мне как работодателю не надо, чтобы студент-айтишник учился пять лет. Конечно, его знания будут обширны, однако они устареют раньше, чем парень окончит вуз, - уверен основатель консалтинговой компании Александр Молчанов. - Пусть мой будущий сотрудник пройдет несколько коротких, но живых и актуальных курсов. Точно так же мне ни о чем не говорят его оценки в дипломе, больше скажут названия курсов, по которым он аттестован.

Интернет идет в аудитории

Чтобы готовить таких специалистов, нужны принципиально иные, нежели сейчас, подходы к обучению. Если современному студенту станет скучно, он "сбежит" от преподавателя в интернет прямо с лекции. Кстати, раньше говорили, что дистанционное обучение начинается с третьей парты в аудитории, имея в виду, что самые преданные слушатели лекций держатся первых парт. Сейчас времена изменились: граница дистанционного образования начинается прямо с первой. Поэтому интернет сам идет в аудитории.

В системе "единого окна" участвуют 125 вузов и 40 учреждений СПО. Лекции в интернете слушает около 700 тысяч студентов

- Когда мы начали внедрять онлайн-курсы, было опасение, что студенты перестанут ходить на пары, - рассказала директор Северо-Западного регионального центра компетенций в области онлайн-обучения Светлана Калмыкова. - На первом этапе неприятие демонстрировали и сами обучающиеся: по опросам, до 70 процентов не хотели заниматься в таком формате. Сегодня ситуация поменялась зеркально: недовольных осталось 30 процентов.

Однако ключевой вопрос остался: зачем ходить на лекции, если многие из них доступны со смартфона? Эксперты отвечают на него однозначно: за общением. Цифровые сервисы должны быть настроены так, чтобы убрать рутину, оставить только творчество, взаимодействие студентов и преподавателей, интерактив.

Профессор - звезда экрана

Конечно, внедрение цифровых сервисов требует инвестиций, причем не только финансовых, но и временных, отмечает проректор УрФУ Даниил Сандлер. Тем более что горизонт окупаемости у образовательных проектов значительно больше, чем у коммерческих. Стоимость одного курса доходит до 300 тысяч рублей: сюда заложены и зарплата педагога, и стоимость оборудования, и оформление студии для съемки, ведь аудитории, разбалованной "Ютьюбом", будет неинтересно смотреть на лектора у доски с кусочком мела в руках. Поэтому при создании некоторых курсов используются спецэффекты.

Фото: iStock
В каком вузе России учиться дороже всего

Среди способов окупаемости - вовлечение в образовательный процесс большего числа студентов и расширение компетенции вузов за счет новых предметов. Постепенно из учеников вырастут свои преподаватели. Когда такие проекты удастся конвертировать в конкретную прибыль, подсчитать весьма сложно, однако в вузах не сомневаются - это верный путь. Поэтому стимулируют преподавателей создавать авторские курсы. Зачастую опытные лекторы сопротивляются нововведениям, да и не любой харизматичный профессор сможет стать "звездой экрана": вдруг он окажется нетелегеничным или "погаснет", не получая живого отклика аудитории во время записи лекции.

Каждый университет решает эту проблему по-своему: где-то запускают программы переподготовки, устанавливают новые КПД с учетом подготовки онлайн-курсов. Отследить качество работы здесь проще, чем в офлайне: на всех лекциях проверяющие сидеть не будут, а в записи все видно сразу. Поэтому пишутся десятки дублей, чтобы отточить речь, преодолеть робость перед камерой. Кроме того, надо учитывать всякие технические нюансы, например, в студиях, оборудованных под "хромакей" (Chroma key, комбинирование нескольких слоев видео в одном кадре, используется на современном ТВ. - Прим. ред.), нельзя носить одежду зеленого цвета, иначе человек просто сольется с фоном.

Справка "РГ"

Партнерами УрФУ в федеральном проекте "Современная образовательная среда в РФ" стали Высшая школа экономики, МГУ, классический университет и университет информационных технологий из Санкт-Петербурга, московский институт стали и сплавов, Тюменский госуниверситет. Пятерка самых популярных онлайн-курсов среди российских студентов выглядит так: "Введение в историю искусства", "Маркетинг", "Персональная эффективность: тайм-менеджмент", "Веб-программирование", "Социальная психология".

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