Уральский школьник создал сервис для блокировки поддельных аккаунтов

Школьник из Сысерти разработал сервис для блокировки страниц мошенников в социальных сетях. Программа позволяет сделать это без участия владельца оригинального аккаунта.

Одиннадцатиклассник Владислав Стерхов создал программу для автоматического определения и блокировки фейковых страниц знаменитостей. Сервис FakeID автоматизирует этот процесс и позволяет обойтись без личного обращения владельца оригинальной страницы к службе поддержки соцсети.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя программы "ЮнIT-Урал" Уральского клуба нового образования Евгения Панасова, пока сервис работает только для сети "ВКонтакте", однако может функционировать и на других ресурсах.

Сейчас в интернете есть десятки тысяч ложных аккаунтов. Многие жулики пытаются продать фанатам якобы личные вещи, автографы, поддельные билеты на концерты или выманить деньги "на новый альбом". На данный момент, чтобы заблокировать фейковую страницу, медийная персона или ее официальный представитель должны лично отправить обращение в службу поддержки в специальной форме и приложить фото знаменитости с паспортом. И так для каждого поддельного аккаунта.

Сервис, разработанный Владиславом, позволяет обойти это ограничение. FakeID автоматически анализирует фотографий и указанные на странице имя и фамилию. Фейком считается страница, которая не принадлежит реальному человеку, но на которой найдено полное совпадение имени и снимка.

Как сообщили в пресс-службе Уральского клуба нового образования, одиннадцатиклассник уже опробовал программу и предложил сотрудничество победительнице шоу "Голос. Дети" Алисе Кожикиной. Благодаря FakeID удалось заблокировать более 500 поддельных аккаунтов.