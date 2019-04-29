В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

В поселке Межевом Саткинского района сегодня загорелась деревянная церковь. В результате происшествие пострадали дети.

По информации челябинского минздрава, они были здесь на экскурсии и поднялась на колокольню, когда внизу начался пожар.

"Детям пришлось спускаться через задымленные помещения. К счастью, обошлось без ожогов, все они сейчас в больнице - были жалобы на одышку, кашель, затрудненное дыхание", - передает пресс-служба ведомства.

Пострадали две девочки шести лет, две - семи лет, два мальчика семи лет.

Шестилетние девочки - в реанимации, но дышат сами, в сознании, вероятно, скоро их переведут в общую палату. Остальные дети - в стационаре, у одной из девочек из-за дыма обострилась астма.