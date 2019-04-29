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29.04.2019 19:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сладкоежки диктуют рынок

В Западной Сибири растут инвестиции в производство кондитерских изделий
Текст: Анатолий Пристанский (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 95(7853)
Тюменская область, на территории которой в советскую эпоху конвейерное производство сладостей не было распространено, скоро обзаведется четвертой кондитерской фабрикой.

Она расположится на площадях индустриального парка "Боровский" близ Тюмени. Здесь в близком соседстве должны работать двенадцать небольших заводов разного профиля. Добрая половина резидентов - из пищепрома. Приступить к выпуску кондитерских изделий новичок технопарка планирует в следующем году. Сначала объемом десять тонн в месяц, а уже в 2021-м - утроить мощности. В числе прочего инвестор хочет изготавливать конфеты с начинкой из орехов, сухофруктов, семян подсолнечника, то есть составить прямую конкуренцию небезызвестной тюменской фабрике. Основавший ее в конце 90-х бизнесмен сделал ставку на использование природных компонентов и не прогадал.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
За год траты хлебопеков выросли на двадцать процентов

Между тем две другие действующие фабрики - в Ялуторовске и Ишиме - увеличивают объемы и ассортимент. Последняя вообще вошла в список приоритетных региональных инвестпроектов в сфере АПК. Совокупные вложения в открытие и последовательное расширение производства превысят миллиард рублей. Инвестор монтирует конвейерные линии в заброшенных цехах бывшего машиностроительного завода. Реконструкция стартовала в 2017 году и рассчитана на пять лет. С ее завершением фабрика ежедневно сможет выдавать свыше 160 тонн сладостей. Для их перевозки потребуются десятки фур.

Сейчас производительность предприятия втрое меньше, но все равно объем внушительный. Проблем со сбытом нет, заверяют менеджеры. География поставок впечатляет: от европейских границ России до дальневосточных. Кроме того, фабрика нацелилась на рынки государств Азиатско-тихоокеанского региона, прежде всего Китая, а также Средней Азии. О потенциале экспорта свидетельствует успешный опыт ялуторовчан: они зашли уже на рынки многих стран.

Приступить к выпуску кондитерских изделий новичок планирует в 2020 году. Сначала по десять тонн в месяц, а уже в 2021-м - утроить мощности

Уверен в перспективности вложений и новосел технопарка. К этому подвигает динамика отрасли, особенно рекордные результаты 2018 года. По данным центра исследований кондитерского рынка, в среднем каждый россиянин съел за год 26,5 килограмма конфет, шоколада, печенья, мармелада, зефира, пирожных. Прирост не столько в весе, он скромный по сравнению с 2017-м, сколько в тратах покупателей - они увеличились на пять процентов при удорожании кондитерской продукции всего на процент. Соотечественники вновь охотно приобретают шоколад, в потреблении которого несколько лет назад резко ограничили себя. Идет в гору и экспорт - одиннадцать процентов плюсом в натуральном выражении к позапрошлому году. Правда, и импорт значительно вырос. Понятно, что эти цифры вдохновляют инвесторов вкладываться в отрасль.

Экономика Финансы Инвестиции Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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