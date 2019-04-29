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29.04.2019 10:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жители каких регионов РФ могут позволить себе новое авто за 500 тысяч

Текст: Екатерина Призова

Насколько новый автомобиль доступен для жителей разных регионов России? Специалисты проанализировали и выяснили, что купить машину без пробега могут позволить себе, в первую очередь, жители Ямала, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей.

Отметим: в общем и целом доступность автомобиля для российских семей демонстрирует тенденцию к росту - и за счет увеличения номинальных зарплат, и за счет снижения ставок по кредитам.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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По данным РИА Новости, в семи регионах более половины семей могут без каких-либо проблем купить и содержать новую машину (для анализа бралась цена авто в пределах 500 тысяч рублей).

На первом месте рейтинга - ЯНАО (66,5 процента живущих здесь семей обладают возможностью приобрести авто). Также в списке лидеров оказалась и соседняя Югра с показателем& 54,6 процентов семей.

Лидерство северных регионов аналитики объяснили, отчасти, высокими заплатами.

В аутсайдерах - Кавказ. Последнее место в рейтинге - у Ингушетии, где лишь 6,5 процента семей могут позволить себе новый автомобиль за полмиллиона. Примерно такой же уровень - в Чеченской Республике. Третье место с конца - у Дагестана.

"В таких регионах традиционно большой средний состав семей, а следовательно, низкий доход семьи после вычета прожиточного минимума на каждого человека", - отмечают эксперты.

Цифра

За 2018 год, по данным компании АЕБ, в России было продано 1,8 миллиона новых авто, что на 12 процентов больше, чем в 2017 году, и на 26 процентов - чем в 2016-м.

Экономика Товары и цены Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО УрФО ЯНАО
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