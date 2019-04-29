Жительница Югры отдала два миллиона продавцам чудо-пластырей

Жительница Нефтеюганска стала жертвой мошенников: она перевела аферистам, которые представились работниками силовых структур, более двух миллионов рублей.

А началась история с покупки в Сети неких лечебных пластырей. Женщина несколько месяцев назад заказала их в интернет-магазине, но пришедший товар надежд не оправдал и никакого чудесного эффекта не продемонстрировал.

"Накануне ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что заказ она сделала у мошенников, который теперь стали фигурантами уголовного дела, а ей, как потерпевшей, полагается компенсация в размере десяти миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе главка МВД ХМАО-Югры.

Однако получить выплату, заявил мошенник, можно лишь после того, заявительница оплатит комиссию, налоговые сборы и страховые взносы. Затем он попросил женщину перевести деньги также за "оформление документов".

Жительница Нефтеюганска взяла кредит и перевела аферистам в общей сложности два миллиона двести тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицейские устанавливают личности предприимчивых жуликов.