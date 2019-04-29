Ревизоры ЦБ смогут осматривать офисы по делам об инсайде

ЦБ давно может проводить выездные проверки, но только в рамках надзорной деятельности, со вступлением в силу закона он получает право на них при расследовании случаев манипулирования и инсайда. "С одной стороны, это позволит нам оперативно получать необходимую для расследования информацию, - объясняет директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. - С другой - сократит административную нагрузку на участников финансового рынка. Сейчас они обязаны предоставлять нам информацию по запросам, которые делаются в рамках расследований, это могут быть довольно большие пакеты документов". Для таких проверок будет установлен особый порядок, на каждую потребуется согласие главы или зампреда ЦБ.
Закон позволяет ЦБ дополнять признаки манипулирования своими актами. "Сейчас в 30-40 процентах случаев расследуемых дел устанавливаются нарушения закона об инсайде и манипулировании, - говорит Лях. - То, что расследования не всегда завершаются результативно, иногда связано с тем, что мы не можем доказать факт недобросовестного поведения, а иногда - с тем, что формально такие действия не подпадают под закон. Со вступлением в силу изменений часть проблем будет решена. До сих пор в законе был жестко закреплен перечень оснований, по которым можно квалифицировать манипулирование. И бывают случаи, когда по смыслу сделка является манипулированием, а формально - нет. Рынок меняется быстро, возникают новые схемы, и учесть все их в законе невозможно".
Также закон вводит открытый перечень инсайдерской информации вместо утвержденного ЦБ - каждый эмитент исходя из своей специфики и критериев ЦБ должен сам определять свой список охраняемых сведений. В долгосрочной перспективе это должно привести к более ответственному отношению к инсайдерской информации и охране ее конфиденциальности, рассчитывает Лях.