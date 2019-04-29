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29.04.2019 14:59
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"РГ" провела 4 лекции, приуроченные к выставке Репина в Третьяковке

"Российская газета" провела цикл из четырех лекций, приуроченный к текущей выставке работ Ильи Репина в Государственной Третьяковской галерее.
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Посетители услышали лекции "История одного шедевра - "Бурлаки на Волге" (лектор - Ольга Турчина), "Творчество Репина. Портрет художника крупными мазками" (лектор - Татьяна Юденкова, куратор выставки "Илья Репин" в Государственной Третьяковской галерее), "Русские типажи у Репина" и "Илья Репин - история любви в картинах" (лектор - Рената Джеканович).

Слушатели узнали, какие загадки скрывают полотна, знакомые нам с детства, научились замечать больше обычного посетителя музея и видеть глубже того, что лежит на поверхности.

Цикл лекций приурочен к выставке в Государственной Третьяковской галерее, которая проходит при поддержке ВТБ. Если вы пропустили эти лекции, они доступны для просмотра здесь:

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