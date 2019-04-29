В советские времена получить высшее образование было гораздо проще. С этим фактом не спорят даже те, кто сейчас активно критикует советскую власть.

Я и мой брат в сороковые годы прошлого века без особых проблем поступили в институт, не заплатив за это ни копейки. Наоборот, государство приплачивало нам. Мы получали стипендию. Причем очень и очень хорошую. На эти деньги вполне возможно было прожить целый месяц. Скромно, конечно, без излишеств, но все же. А те, кому хотелось большего, немного подрабатывали. В общем, в помощи родителей студенты тогда не нуждались.

Сейчас высшее образование, можно сказать, полностью платное. Почему? Объясняю. Бюджетных мест в престижных вузах на востребованные специальности осталось крайне мало. А претендентов на них много. Это и медалисты, и победители всевозможных олимпиад, и дети, имеющие льготы при поступлении. Иными словами, на всех не хватает. Выход остается только один - идти учиться за деньги. Но даже те счастливчики, которым удается попасть на бюджетные места, по факту все равно платят за свое образование. Стипендии у студентов нынче крошечные. Этих выплат разве что на проезд может хватить. И то не факт. То есть получается, что без дополнительного источника финансирования никак не обойтись. Кого-то родители продолжают содержать, ну а кто-то идет работать. Не подрабатывать, а именно работать. Если раньше студенты учились и немного подрабатывали, то теперь они работают и немного подучиваются. Вот и выходит, что высшее образование у нас полностью платное. Поэтому много талантливых, способных юношей и девушек из не очень обеспеченных семей остаются, к сожалению, без высшего образования.

Да и качество современного высшего образования в нашей стране оставляет желать лучшего. От силы двадцать - тридцать вузов наберется, которые пока еще держат планку и дают действительно хорошие знания. Остальные просто вручают дипломы. По качеству высшего образования мы уступаем сегодня и Америке, и Англии, и Германии, и даже Китаю. Там тоже обучение в основном платное, но уровень подготовки будущих специалистов гораздо выше. Потому что расходы на образование в России за последнее время сильно урезали. На одного студента государством из бюджета выделяется раза в четыре меньше средств, чем в советские времена. За границей государственное финансирование вузов тоже невелико, но там деньги на эти цели дает бизнес, поскольку он заинтересован в подготовке высококвалифицированных специалистов для своих компаний и предприятий. У нас же подобное не практикуется. Есть, конечно, частные вузы. Но это все по большей степени какие-то шарашкины конторы. А вот в финансировании крупных именитых университетов бизнес участия не принимает.

Подготовила Анна Кольдина.