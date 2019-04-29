Россия безвозмездно передала Киргизии военную технику

Министр обороны России Сергей Шойгу не видит причин, сдерживающих военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Бишкека. Об этом он заявил на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Их переговоры прошли в столице среднеазиатской республики, где вчера собрались руководители военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества. Российский министр напомнил президенту, что в последние годы два дружественных государства активно реализуют планы оборонного сотрудничества.

Шойгу, в частности, радует значительное количество слушателей из Киргизии в наших военных академиях и других вузах Минобороны России. Все это напрямую зависит от отношений глав двух стран. А они, по словам министра, "очень теплые, дружеские", их встречи "частые и продуктивные".

Наш министр также не скрывал удовлетворения от активной практической реализации военных планов. Они, в том числе, включают техническую помощь Москвы вооруженным силам Киргизии. Поскольку Россия видит в развитии дружественных и союзнических отношений с этой страной важный фактор сохранения региональной стабильности, Шойгу подтвердил: Киргизия всегда может рассчитывать на нашу поддержку в обеспечении своей безопасности.

Эта самая поддержка проявилась вчера на авиабазе Кант, где министр передал в дар местным военным два многоцелевых вертолета среднего класса Ми-8МТ и девять боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М общей ценой более 385 млн рублей. "Это проверенная и надежная техника, способная выполнять широкий круг задач", - прокомментировал событие Шойгу. По словам министра, в условиях горной местности и труднодоступности многих населенных пунктов Киргизии эти вертолеты расширят возможности выполнения транспортных и поисково-спасательных задач. А бронемашины повысят боеспособность и мобильность сухопутных подразделений Киргизии.

Тот факт, что их передача состоялась именно на российской авиабазе, Шойгу назвал примечательным, ведь "в последнее время для ее нормальной жизнедеятельности киргизской стороной много сделано".

Он напомнил, что авиабаза в Канте является важным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и предназначена для отражения военной агрессии и проведения контртеррористических операций. "Здесь уже базируется авиазвено киргизской военно-транспортной авиации. Летчики двух стран плечом к плечу успешно выполняют боевые задачи в небе республики", - заметил министр обороны РФ.

Он пообещал, что реализация совместных планов в оборонной сфере продолжится.