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29.04.2019 18:06
Рубрика: В мире

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Россия безвозмездно передала Киргизии военную технику
Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны России Сергей Шойгу не видит причин, сдерживающих военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Бишкека. Об этом он заявил на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Их переговоры прошли в столице среднеазиатской республики, где вчера собрались руководители военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества. Российский министр напомнил президенту, что в последние годы два дружественных государства активно реализуют планы оборонного сотрудничества.

Фото: Ольга Балашова
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Шойгу, в частности, радует значительное количество слушателей из Киргизии в наших военных академиях и других вузах Минобороны России. Все это напрямую зависит от отношений глав двух стран. А они, по словам министра, "очень теплые, дружеские", их встречи "частые и продуктивные".

Наш министр также не скрывал удовлетворения от активной практической реализации военных планов. Они, в том числе, включают техническую помощь Москвы вооруженным силам Киргизии. Поскольку Россия видит в развитии дружественных и союзнических отношений с этой страной важный фактор сохранения региональной стабильности, Шойгу подтвердил: Киргизия всегда может рассчитывать на нашу поддержку в обеспечении своей безопасности.

Эта самая поддержка проявилась вчера на авиабазе Кант, где министр передал в дар местным военным два многоцелевых вертолета среднего класса Ми-8МТ и девять боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М общей ценой более 385 млн рублей. "Это проверенная и надежная техника, способная выполнять широкий круг задач", - прокомментировал событие Шойгу. По словам министра, в условиях горной местности и труднодоступности многих населенных пунктов Киргизии эти вертолеты расширят возможности выполнения транспортных и поисково-спасательных задач. А бронемашины повысят боеспособность и мобильность сухопутных подразделений Киргизии.

Фото: AP Photo/Itsuo Inouye
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Тот факт, что их передача состоялась именно на российской авиабазе, Шойгу назвал примечательным, ведь "в последнее время для ее нормальной жизнедеятельности киргизской стороной много сделано".

Он напомнил, что авиабаза в Канте является важным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и предназначена для отражения военной агрессии и проведения контртеррористических операций. "Здесь уже базируется авиазвено киргизской военно-транспортной авиации. Летчики двух стран плечом к плечу успешно выполняют боевые задачи в небе республики", - заметил министр обороны РФ.

Он пообещал, что реализация совместных планов в оборонной сфере продолжится.

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