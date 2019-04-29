Россия сократила военные расходы на 4,9 млрд долларов

Авторитетная международная организация - Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИПРИ) - обнародовала доклад об оборонных расходах различных государств в 2018 году. В этом рейтинге Россия заняла шестое место, уступив США, Китаю, Саудовской Аравии, Индии и Франции.

Показательно, что годом ранее наша страна, потратившая на оборону 66,3 млрд долларов, была в этом списке четвертой. Без малого пятимиллиардный секвестр военных расходов опустил ее в рейтинге сразу на две позиции.

Секвестр военных расходов в 2018 году опустил Россию в мировом рейтинге сразу на две позиции

В итоге РФ впервые с 2006 года вышла из лидирующей пятерки, что явно не вписывается в культивируемый на Западе миф о стремительной милитаризации России.

Эта тенденция, по мнению главы комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимира Гутенева, была вполне прогнозируемой. Он напомнил, что пик гособоронзаказа Россия прошла два года назад. "С тех пор мы видим достаточно существенное снижение. В 2018 году было 2,8 процента ВВП, в нынешнем году планируется 2,7 процента. Можно предположить, что траты в ближайшие годы будут от 2,5 до 2,6 процента", - заявил депутат.

Между тем список лидеров по военных расходам, как и прежде, возглавляют Соединенные Штаты, потратившие на эти нужды 649 млрд. С большим отрывом за ними следуют китайцы с их 250 миллиардами, саудиты (67,6 млрд), индийцы (66,5 млрд) и французы - 63,8 миллиарда долларов.

США впервые за последние семь лет нарастили военные расходы на 4,6 процента. В КНР рост военного финансирования составил 5 процентов. В СИПРИ пришли к выводу, что "более высокий уровень мировых военных расходов в 2018 году является главным образом результатом значительного увеличения расходов в этих двух странах". Кроме того, за год на 63 млрд долларов увеличились военные расходы НАТО.

Информация Минэкономразвития России

Согласно постановлению Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 902 Минэкономразвития России публикует следующие коэффициенты-дефляторы к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля на II квартал 2019 г.:

на антрацит - 0,910;

на уголь коксующийся - 1,010;

на уголь бурый - 1,033;

на уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого - 0,954.