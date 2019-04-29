"Российская газета" стала партнером конкурса "Учитель года"

Зачем учителю нужны свой сайт и соцсети? Как подготовить победителя школьных олимпиад? В чем секрет профмастерства лучших педагогов страны? Обо всем этом и не только можно будет узнать на страницах "Российской газеты" и на сайте rg.ru. Мы стали официальным информационным партнером Всероссийского конкурса "Учитель года России".

А это значит, что на полосе "Образование" будут публиковаться эксклюзивные материалы, интервью и репортажи об участниках конкурса и обо всем, что связано с ним. Например, о том, почему лучшие учителя России награждаются хрустальными фигурками Пеликана.

Напомним, Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится Министерством просвещения РФ, Общероссийским профсоюзом образования и "Учительской газетой". В этом году у конкурса - 30-летний юбилей. Федеральный этап конкурсных испытаний будет проходить в Москве 1-6 июля и в городе Грозном Чеченской Республики 22 сентября - 2 октября. Имя лучшего учителя года объявят 4 октября в Государственном Кремлевском дворце.