Антон Чупков, Климент Колесников и Андрей Минаков стали победителями первого этапа нового турнира Международной федерации плавания (ФИНА) Champions Swim Series, который прошел в китайском Гуанчжоу.

Напомним, что в соревнованиях принимают участие только чемпионы и рекордсмены. В прямых финалах борьбу ведут всего четыре пловца. Зато каких.

На дистанции 200 м брассом чемпион мира Антон Чупков финишировал за 2.07,48 секунды, обогнав китайца Цинь Хайяна (2.08,31) и мирового рекордсмена из Японии Иппея Ватанабе (2.09,33).

Чемпион юношеских Игр Андрей Минаков выиграл 100-метровку баттерфляем (51,44), оставив позади олимпийского чемпиона Чэда ле Кло из ЮАР и китайца Ли Чжухао (оба - 51,66).

Рекордсмен мира Климент Колесников в заплыве на 50 метров на спине (24,58) вырвал одну сотую у Роберта Глинта из Румынии (24,59).