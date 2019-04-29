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29.04.2019 19:44
Рубрика: Спорт

Обогнали чемпионов

Наши пловцы взяли три "золота"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
Антон Чупков, Климент Колесников и Андрей Минаков стали победителями первого этапа нового турнира Международной федерации плавания (ФИНА) Champions Swim Series, который прошел в китайском Гуанчжоу.

Напомним, что в соревнованиях принимают участие только чемпионы и рекордсмены. В прямых финалах борьбу ведут всего четыре пловца. Зато каких.

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На дистанции 200 м брассом чемпион мира Антон Чупков финишировал за 2.07,48 секунды, обогнав китайца Цинь Хайяна (2.08,31) и мирового рекордсмена из Японии Иппея Ватанабе (2.09,33).

Чемпион юношеских Игр Андрей Минаков выиграл 100-метровку баттерфляем (51,44), оставив позади олимпийского чемпиона Чэда ле Кло из ЮАР и китайца Ли Чжухао (оба - 51,66).

Рекордсмен мира Климент Колесников в заплыве на 50 метров на спине (24,58) вырвал одну сотую у Роберта Глинта из Румынии (24,59).

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