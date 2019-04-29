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29.04.2019 06:48
Рубрика: Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

Текст: Марина Гусенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наступившая рабочая неделя станет самой короткой в этом году - она продлится только два дня, 29 и 30 апреля, напомнили в Роструде. А потом - отдыхать целых девять дней. Но не подряд, а с небольшим "перерывом на работу".

Фото: istockphoto.com
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При этом 30 апреля - сокращенный рабочий день. Люди, которые трудятся пятидневку, смогут завтра уйти с работы на час раньше, чем обычно. Отдыхать будем пять дней в честь Первого мая - с первое по пятое включительно. Потом - три дня работать, при этом 8 мая - тоже на час меньше. А далее опять будем отдыхать в честь Дня победы - с 9 по 12 мая.

В июне отдохнем один дополнительный день в честь Дня России (12 число). Он выпадет на среду.

Общество Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд Все о выходных и праздниках
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