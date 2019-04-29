Сатанисты подали в суд на власти Массачусетса за отказ в установке пентаграммы

Сатанинский храм в Массачусетсе подал в суд на власти города Миннесота за то, что они отозвали разрешение на установку сатанинского памятника, выданное два года назад, когда местные депутаты вели активные дискуссии о целесообразности наличия религиозных символов в общественных местах, сообщает The Associated Press.

В 2017 году мэрия города разрешила установить в мемориальном парке ветеранов Миннесоты памятник из стали солдату - герою войн, молящемуся над могилой, отмеченной крестом. В местном законодательном собрании тем временем разгорелась дискуссия, когда некоторые депутаты усмотрели в памятнике христианскую символику, о разделении церкви и государства.

Сатанисты, пользуясь возможностью, также обратились к городским властям и сумели получить разрешение на установку своего "монумента". Памятник, предложенный сатанинским храмом штата Массачусетс, представляет собой 58-сантиметровый черный куб с перевернутыми пентаграммами и перевернутым шлемом с рогами. В случае установки он мог бы стать первым сатанинским монументом в Соединенных Штатах, который был бы возведен с одобрения властей.

Городской совет депутатов первоначально выдал разрешение на установку монумента сатанистов, но под давлением общественности отозвал его и также распорядился убрать из парка ветеранов памятник солдату, молящемуся над могилой с крестом.

Разгневанные поклонники Люцифера в штате Арканзас, которые решили поддержать своих собратьев из Массачусетса, умудрились пронести в местный парламент голову козла и установить ее на постаменте, одновременно потребовав удалить из здания памятник "Десяти заповедям".

По данным АВС, сатанинские организации официально зарегистрированы и действуют в 18 из 50 американских штатов.