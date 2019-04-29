Сбой в системе проверки паспортов нарушил работу аэропортов Австралии

Сбой в работе автоматической системы проверки паспортов SmartGate стал причиной длительных задержек рейсов в международных аэропортах Австралии.

Нарушения в работе системы затронули международные терминалы аэропортов Сиднея, Брисбена и Мельбурна, где средняя длительность задержки рейсов уже превышает 1,5 часа. Также зафиксирован сбой в международном аэропорту Перта, однако, из-за меньшей нагрузки на терминал, здесь удалось избежать продолжительных задержек рейсов.

Сейчас специалисты работают над устранением компьютерного сбоя. Чтобы свести к минимуму задержки, задействованы дополнительные сотрудники. До устранения неполадок пассажирам рекомендуют прибывать в воздушные гавани заранее, с учетом дополнительного времени, которое понадобится на обработку паспортов, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CBS.

Система автоматической проверки паспортов SmartGate была запущена в 2007 году. Сегодня она используется в десяти крупных международных аэропортах Австралии.