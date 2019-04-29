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29.04.2019 07:50
Рубрика: Экономика

"Северный поток-2" позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год

Текст: Марина Гусенко

Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин рассказал о наращивании поставок российского газа за рубеж

Такая экономия может начаться уже в следующем году, если газопровод построят до конца текущего года, пишет газета "Известия". Сейчас уже проложено более тысячи километров двух ниток, строительство идет на территории четырех стран. Ожидается, что мощность обеих ниток составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Этого газа должно хватить для обеспечения 26 миллионов домохозяйств.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Газопровод "Северный поток-2"
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