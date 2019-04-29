Шойгу: США занимаются военно-биологическими программами у границ ШОС

Запад не может смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит и пытается сдержать естественный процесс, нанося удары по системе ООН и манипулируя международным правом. Об этом в понедельник в Бишкеке на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

По его оценке, идет процесс выхолащивания и разрушения основополагающих международных механизмов в сфере нераспространения, в числе которых Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Кроме того, вносится разлад в деятельность Организации по запрещению химического оружия. Озабоченность у нашего министра вызывает и возврат к гонке наступательных вооружений.

Первым шагом на этом пути Шойгу назвал решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На совещании наш министр затронул еще одну тревожную для государств ШОС тему - последствия активной медико-биологической деятельности США в непосредственной близости от стран Организации. Под контролем Пентагона там создан целый ряд диагностических лабораторий, где реализуются американские военно-биологические программы и внедрены программные комплексы, позволяющие дистанционно управлять ходом исследований патогенных микроорганизмов. Поскольку такие действия противоречат Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а под гуманитарной завесой решаются задачи по созданию биологических поражающих средств, российский министр предложил коллегам организовать консультации по данному вопросу.

"События на Ближнем Востоке, севере Африки показали, что курс на смену неугодных режимов и насаждение извне моделей развития не только ведут к хаосу в обширных регионах, но и оборачиваются ростом реальных угроз, в числе которых - всплеск международного терроризма и огромные волны нелегальной миграции", - заявил на совещании Шойгу.

Желание восстановить влияние в Латинской Америке и, в частности, сместить законные власти в Венесуэле, по его мнению, спровоцировало деградацию социальной сферы в этом регионе. Министр подчеркнул, что претензии отдельных стран на глобальное доминирование и отказ от коллективных механизмов сотрудничества не сделали мир более безопасным. Более того, в результате значительно повысился конфликтный потенциал, стало больше проблем и кризисов.

Между тем, мировое сообщество столкнулось с действительно реальной угрозой. Имя ее - международный терроризм, и бороться с ним важно сообща. По данным наших военных, после разгрома в Сирии и Ираке боевики запрещенного в РФ "Исламского государства" перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Как следствие, растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений, создаются новые террористические ячейки. Наиболее сложная, по мнению Шойгу, ситуация складывается в Афганистане. Причем многолетнее американское присутствие в этой стране не решило существующих проблем. Там необходимо пресечь производство и транзит наркотиков, оказывать помощь в деле национального примирения и экономического возрождения.

"Считаем крайне важным способствовать продвижению межафганского мирного диалога под руководством самих афганцев", - отметил Шойгу.

Он не скрывал, что Минобороны России пытается предотвратить проникновение боевиков из северных провинций Афганистана на территории союзников в Центральной Азии, для чего, в частности, повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, укрепляет их потенциал реагирования на кризисные ситуации. Кроме того, РФ оказывает помощь партнёрам в регионе в модернизации вооружённых сил и повышении их боевых возможностей.

"Прежде всего, это касается оснащения вооружением и военной техникой, обучения кадров и боевой подготовки войск", - уточнил Шойгу.

Для отработки задач по обеспечению военной безопасности в Центрально- Азиатском регионе в сентябре на полигоне Донгуз (Оренбургская область) проведут учения "Центр-2019". Некоторых его эпизоды Шойгу предложил разыграть на полигонах стран ШОС. При подготовке учения, сообщил министр, будет учтён опыт антитеррористической операции в Сирии. В следующем году Россия будет председательствовать в Организации. С учетом этого, Шойгу считает возможным провести очередные антитеррористические командно-штабные учения ШОС "Мирная миссия - 2020" на нашей территории. Министр также высказался за расширение военного взаимодействия членов Организации, в том числе в сфере обмена информацией по линии генштабов. А приоритетом в работе ШОС он назвал поддержание мира.