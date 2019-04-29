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29.04.2019 18:46
Рубрика: Власть

Шойгу: США занимаются военно-биологическими программами у границ ШОС

Текст: Юрий Гаврилов
Запад не может смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит и пытается сдержать естественный процесс, нанося удары по системе ООН и манипулируя международным правом. Об этом в понедельник в Бишкеке на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

По его оценке, идет процесс выхолащивания и разрушения основополагающих международных механизмов в сфере нераспространения, в числе которых Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Кроме того, вносится разлад в деятельность Организации по запрещению химического оружия. Озабоченность у нашего министра вызывает и возврат к гонке наступательных вооружений.

Первым шагом на этом пути Шойгу назвал решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На совещании наш министр затронул еще одну тревожную для государств ШОС тему - последствия активной медико-биологической деятельности США в непосредственной близости от стран Организации. Под контролем Пентагона там создан целый ряд диагностических лабораторий, где реализуются американские военно-биологические программы и внедрены программные комплексы, позволяющие дистанционно управлять ходом исследований патогенных микроорганизмов. Поскольку такие действия противоречат Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а под гуманитарной завесой решаются задачи по созданию биологических поражающих средств, российский министр предложил коллегам организовать консультации по данному вопросу.

Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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"События на Ближнем Востоке, севере Африки показали, что курс на смену неугодных режимов и насаждение извне моделей развития не только ведут к хаосу в обширных регионах, но и оборачиваются ростом реальных угроз, в числе которых - всплеск международного терроризма и огромные волны нелегальной миграции", - заявил на совещании Шойгу.

Желание восстановить влияние в Латинской Америке и, в частности, сместить законные власти в Венесуэле, по его мнению, спровоцировало деградацию социальной сферы в этом регионе. Министр подчеркнул, что претензии отдельных стран на глобальное доминирование и отказ от коллективных механизмов сотрудничества не сделали мир более безопасным. Более того, в результате значительно повысился конфликтный потенциал, стало больше проблем и кризисов.

Между тем, мировое сообщество столкнулось с действительно реальной угрозой. Имя ее - международный терроризм, и бороться с ним важно сообща. По данным наших военных, после разгрома в Сирии и Ираке боевики запрещенного в РФ "Исламского государства" перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Как следствие, растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений, создаются новые террористические ячейки. Наиболее сложная, по мнению Шойгу, ситуация складывается в Афганистане. Причем многолетнее американское присутствие в этой стране не решило существующих проблем. Там необходимо пресечь производство и транзит наркотиков, оказывать помощь в деле национального примирения и экономического возрождения.

"Считаем крайне важным способствовать продвижению межафганского мирного диалога под руководством самих афганцев", - отметил Шойгу.

Он не скрывал, что Минобороны России пытается предотвратить проникновение боевиков из северных провинций Афганистана на территории союзников в Центральной Азии, для чего, в частности, повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, укрепляет их потенциал реагирования на кризисные ситуации. Кроме того, РФ оказывает помощь партнёрам в регионе в модернизации вооружённых сил и повышении их боевых возможностей.

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"Прежде всего, это касается оснащения вооружением и военной техникой, обучения кадров и боевой подготовки войск", - уточнил Шойгу.

Для отработки задач по обеспечению военной безопасности в Центрально- Азиатском регионе в сентябре на полигоне Донгуз (Оренбургская область) проведут учения "Центр-2019". Некоторых его эпизоды Шойгу предложил разыграть на полигонах стран ШОС. При подготовке учения, сообщил министр, будет учтён опыт антитеррористической операции в Сирии. В следующем году Россия будет председательствовать в Организации. С учетом этого, Шойгу считает возможным провести очередные антитеррористические командно-штабные учения ШОС "Мирная миссия - 2020" на нашей территории. Министр также высказался за расширение военного взаимодействия членов Организации, в том числе в сфере обмена информацией по линии генштабов. А приоритетом в работе ШОС он назвал поддержание мира.

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