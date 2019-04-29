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29.04.2019 18:06
Рубрика: Власть

Шойгу: Выход США из ДРСМД приведет к гонке вооружений

Текст: Александр Степанов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу убежден, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вернет мир в гонку наступательных вооружений. Как заявил российский министр, выступая на совещании министров обороны государств ШОС в Бишкеке, в современном мире все чаще противоречия пытаются разрешить силовым путем. "Наши западные коллеги не могут смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит, и пытаются сдержать этот естественный процесс", - подчеркнул он.
Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Шойгу отметил, что сейчас идут попытки расшатать систему ООН, идет манипулирование международным правом, кроме того на Западе пытаются разрушить основополагающие международные механизмы в сфере нераспространения ядерного оружия, в частности Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Еще одним проявлением этого процесса Шойгу назвал внесение разлада в работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Фото: Jeff T. Green/Getty Images
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Говоря о попытках ряда стран сместить законные власти в различных государствах Шойгу отметил, что как правило это приводит к всплеску терроризма, волны нелегальной миграции и социальной деградации. В частности, события, которые произошли на Ближнем Востоке и севере Африки, доказывают, что насаждение извне моделей развития ведут к хаосу, а также всплеску международного терроризма и огромным волнам нелегальной миграции.

Говоря о ситуации в Латинской Америке, глава российского военного ведомства подчеркнул, что желание США восстановить влияние в регионе и сместить законные власти в Венесуэле спровоцировало деградацию социальной сферы. "Претензии отдельных стран на глобальное доминирование и отказ от коллективных механизмов сотрудничества не сделали мир более безопасным", - отметил он, добавив, что, наоборот, это значительно повысило конфликтный потенциал.

Шойгу подчеркнул, что в этих условиях Шанхайская организация сотрудничества должна наращивать взаимодействие по всем вопросам, которые могут оказать влияние на уровень безопасности в регионе. "Основная цель - обеспечить необходимые условия для всестороннего сотрудничества оборонных ведомств в интересах развития стран ШОС", - резюмировал российский министр.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Выход США из договора о РСМД
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