Си Цзиньпин и Пэн Лиюань вместе с высокими гостями посетили ЭКСПО-2019

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" , председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань совместно с лидерами иностранных государств и их женами совершили экскурсию на Международную садоводческую выставку "ЭКСПО-2019".

Около 19:00 Си Цзиньпин и Пэн Лиюань приветствовали глав иностранных государств на первом этаже китайского павильона. Все вместе они сделали памятное фото у зеленой стены ЭКСПО-2019.

Китайский павильон разделен на несколько выставочных зон: экокультура; достижения садоводческой промышленности провинций, автономных районов и городов центрального подчинения Китая; высшие учебные заведения садоводческого искусства и научно-исследовательские учреждения, а также зона искусства составления цветочных композиций, признанного нематериальным культурным наследием Китая.

Си Цзиньпин и гости с большим интересом осмотрели китайский павильон, который, по словам главы государства, иллюстрируя прекрасные истории о садоводстве, отражает богатую культуру региона. Иностранные лидеры высоко оценили достижения страны в области создания экологической цивилизации, мастерство и технику садоводов, а также выразили надежду на дальнейшие обмен и сотрудничество.

Си Цзиньпин с Пэн Лиюань и иностранными гостями также побывали в комплексной выставочной зоне стран-участниц ЭКСПО-2019. Они по очереди осмотрели цветники Камбоджи, Чехии, Джибути, Кыргызстана, Мьянмы, Непала, Пакистана, Японии, Сингапура и Таджикистана. Зарубежные гости поблагодарили Китай как страну-хозяина ЭКСПО-2019 за поддержку участников, а также пожелали успехов в проведении мероприятия.