СМИ допустили ограничение размера денежных переводов в другие страны

В список могут попасть Вьетнам, Казахстан, Киргизия и Китай. Предполагается, что такие меры защитят рынок от теневых операций. В последнее время отмечаются частые случаи переводов денег без открытия счета и регистрации юридических лиц. Переводы чаще всего отправляются в перечисленные страны.

Стоит учесть и большое число рабочих мигрантов, которые переводят деньги на родину. Примерно 80 процентов трудовых мигрантов из Казахстана работают в России, откуда ежегодно поступает в республику около 90 процентов всех денежных переводов. Трудовые мигранты из Киргизии ежегодно переводят на родину из России более 2 миллиардов долларов.

По мнению президента Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна, первым делом стоит проверить информацию и понять, почему именно указанные страны были выбраны. В частности, Киргизия и Казахстан. Они же члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который также входят Россия, Беларусь и Армения.

"Я вообще противник ограничений. Мы слишком часто используем ограничения, не изучив проблему. С теневыми потоками надо бороться, но другими методами. Сначала стоит изучить причину проблемы и узнать реакцию общественности, а затем вводить ограничения", - заключил Гарегин Тосунян.