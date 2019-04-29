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29.04.2019 13:30
Рубрика: Экономика

СМИ допустили ограничение размера денежных переводов в другие страны

Текст: Екатерина Ясакова
В России могут установить лимит на перевод денежных средств в другие страны, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свой источник.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В список могут попасть Вьетнам, Казахстан, Киргизия и Китай. Предполагается, что такие меры защитят рынок от теневых операций. В последнее время отмечаются частые случаи переводов денег без открытия счета и регистрации юридических лиц. Переводы чаще всего отправляются в перечисленные страны.

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Стоит учесть и большое число рабочих мигрантов, которые переводят деньги на родину. Примерно 80 процентов трудовых мигрантов из Казахстана работают в России, откуда ежегодно поступает в республику около 90 процентов всех денежных переводов. Трудовые мигранты из Киргизии ежегодно переводят на родину из России более 2 миллиардов долларов.

По мнению президента Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна, первым делом стоит проверить информацию и понять, почему именно указанные страны были выбраны. В частности, Киргизия и Казахстан. Они же члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который также входят Россия, Беларусь и Армения.

"Я вообще противник ограничений. Мы слишком часто используем ограничения, не изучив проблему. С теневыми потоками надо бороться, но другими методами. Сначала стоит изучить причину проблемы и узнать реакцию общественности, а затем вводить ограничения", - заключил Гарегин Тосунян.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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