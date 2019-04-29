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29.04.2019 21:35
Рубрика: Спорт

"Спартак" упустил победу в матче с "Рубином"

Текст: Артур Нанян
В заключительной встрече 26-го тура Премьер-лиги "Спартак" не сумел переиграть на своем поле "Рубин" - 1:1. На гол Фернандо гости ответили точным ударом Егора Сорокина на 89-й минуте.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
"Краснодар" победил ЦСКА и вышел на третье место в первенстве

Перед этим матчем из стана спартаковцев пришли интересные новости: по окончании сезона Наиль Измайлов и Сергей Родионов уйдут со своих постов. Также было объявлено о доверии к главному тренеру "красно-белых" Олегу Кононову и намерении серьезно обновить состав ближайшим летом.

"К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России, исчерпаны", - говорилось в сообщении.

Но пока сезон продолжается, и Кононову необходимо довольствоваться тем, что у него есть. Как показала встреча с "Арсеналом" (0:3) посреди недели - кадровых проблем у москвичей хватает. По сравнению с тульской игрой Кононов произвел сразу четыре перестановки в составе на матч с "Рубином". Вернулись в основу капитан команды Денис Глушаков, а также Софьян Ханни с Александром Ломовицким. А молодого Илью Гапонова в центре защиты сменил опытный Сальваторе Боккетти.

Фото: РИА Новости
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В целом, "Спартак" показал неплохой футбол. Особенно в первом тайме, в котором москвичи могли забить больше одного мяча. Но отличился только Фернандо. Гости ответили на это точным ударом Егора Сорокина на 89-й минуте.

Как итог - ничья 1:1. Спартаковцы с 40 очками остались на пятом месте в таблице. Команда Кононова отстает от ЦСКА на четыре очка, от "Краснодара" - на шесть.

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