Спецназ США подавил бунт подростков в психиатрической клинике

В психиатрической лечебнице для подростков Red Rock Canyon School, расположенной в американском штате Юта, несовершеннолетние пациенты устроили бунт, есть пострадавшие.

Как сообщает местный новостной интернет-портал Southern Utah Now, накануне вечером в лечебнице началась массовая драка. В результате пострадали пациенты, хотя их точное количество не приводится.

Для подавления беспорядков на место ЧП прибыли бойцы спецподразделения SWAT. Один человек был задержан.

Медучреждение Red Rock Canyon School является лечебным центром для подростков в возрасте от 12 до 18 лет с особенностями развития, которым недостаточно амбулаторной медпомощи. В нем же предусмотрены специально адаптированные образовательные программы для пациентов.