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29.04.2019 11:39
Рубрика: В мире

Спецназ США подавил бунт подростков в психиатрической клинике

Текст: Сергей Новиков

В психиатрической лечебнице для подростков Red Rock Canyon School, расположенной в американском штате Юта, несовершеннолетние пациенты устроили бунт, есть пострадавшие.

Как сообщает местный новостной интернет-портал Southern Utah Now, накануне вечером в лечебнице началась массовая драка. В результате пострадали пациенты, хотя их точное количество не приводится.

В Иране в драке футбольных болельщиков пострадали около 300 человек

Для подавления беспорядков на место ЧП прибыли бойцы спецподразделения SWAT. Один человек был задержан.

Медучреждение Red Rock Canyon School является лечебным центром для подростков в возрасте от 12 до 18 лет с особенностями развития, которым недостаточно амбулаторной медпомощи. В нем же предусмотрены специально адаптированные образовательные программы для пациентов.

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