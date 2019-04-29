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Стало известно, как будет выглядеть новый дешевый смартфон Xiaomi

29.04.2019,  
17:34
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На официальной странице бренда Redmi в китайской социальной сети Weibo появился видеоролик, на котором засветился новый бюджетный смартфон производителя.

Ролик включает в себя кадры из трейлера к фильму "Мстители.Финал", после которых на короткое время демонстрируются смартфоны в нескольких градиентных расцветках. Можно заметить двойные камеры, каплевидный вырез в тонкорамочном дисплее и разъем для наушников на верхней грани.

В конце ролика демонстрируется силуэт смартфона с выдвинутой фронтальной камерой.

Новый Redmi получит стандартный (а не встроенный в экран) сканер отпечатка пальца. Круглое углубление для датчика можно увидеть на задних крышках смартфонов в видео. Что касается основной камеры, то она будет двойной. Еще одной фишкой станет наличие модуля NFC.

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"Сердцем" смартфона, согласно инсайдерским данным, станет топовый процессор Snapdragon 855. Неизвестно, в какой степени использование мощной начинки повлияет на цену устройства. Самый дорогой смартфон Redmi, доступный в России - Redmi Note 7 - продается по цене от 15700 рублей.

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