Стремление к "зеленой" жизни, строительство прекрасного общего дома

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" , 28 апреля в китайской столице открылась Пекинская международная садоводческая выставка "ЭКСПО-2019" - самая высококлассная и масштабная из подобных выставочных площадок в истории человечества.

Земля - наш общий и единственный дом, от которого зависит жизнь всего человечества. Сегодня организация гармоничного сосуществования человека и природы, создание и сохранение сбалансированной "зеленой" планеты, формирование сообщества единой судьбы человечества - это актуальные проблемы, стоящие перед всеми без исключения странами и регионами мира.