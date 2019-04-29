Театр Вахтангова проведет большие гастроли в Китае

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отправился на гастроли в Китай, где в крупнейших городах с 1 по 20 мая покажет одиннадцать спектаклей: китайский зритель сможет увидеть знаменитого "Евгения Онегина" в постановке художественного руководителя театра Римаса Туминаса. Это будут уже четвертые гастроли труппы в КНР.

"Гастроли для нашего театра - дело привычное. Действительно, нет ни одного месяца в году, чтобы мы не уезжали куда-то на гастроли, при этом в Москве на всех наших шести площадках играется текущий репертуар, репетируются новые спектакли", - цитирует директора Вахтанговского театра Кирилла Крока ТАСС. Он отметил, что это будут особенные гастроли, так как за последние 20 лет труппа (в Китай в этот раз отправятся 70 человек) ни разу не оставляла театр так надолго.

Выступления состоятся в Гуанчжоу (2, 3, 4 мая), Шанхае (9, 10, 11, 12 мая) и Пекине (16, 17, 18, 19 мая). По данным организаторов, билеты на все выступления уже проданы. Впервые "Евгения Онегина" в постановке Туминаса показали на международном фестивале в городе Учжэне в 2017 году, и успех спектакля был настолько громким, что команде сразу предложили провести большие гастроли. Кирилл Крок подчеркнул, что тур проводится на государственном уровне.