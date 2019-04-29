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29.04.2019 17:13
Рубрика: В мире

Телеканал Южной Кореи показал Мун Чжэ Ина с флагом КНДР

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Ведущий новостной телеканал Южной Кореи Yonhap News TV оказался в центре громкого скандала, показав по ошибке своего президента с флагом КНДР. Телеканал принес извинения и наказал одиннадцать сотрудников.

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Инцидент произошел еще 10 апреля, но разбирательства длились до сих пор. Освещая визит президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Вашингтон, телеканал в качестве новостной картинки на телеэкране показал изображения Муна и Дональда Трампа, поставив под каждым из лидеров в качестве символов флаги стран, которые они представляют. Правда со своим президентом телеканал ошибся, поставив вместо южнокорейского северокорейский флаг. Подпись при этом гласила: "Президент Мун Чжэ Ин посещает США… Пытается одновременно убедить Трампа и администрацию США".

Эта ошибка вызвала немедленно большой резонанс. Для телеканала проблема усугубилась еще и тем, что ошибка произошла в передаче в 10 часов вечера, то есть в один из самых популярных временных отрезков, когда телевизор смотрят особенно много людей.

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Yonhap News TV оказался под градом критики. Много оказалось тех, кто вспомнил, что Мун Чжэ Ина за его попытки улучшить отношения с КНДР консервативная оппозиция уже называла "пресс-секретарем Ким Чен Ына". Были и те, кто посчитал, что ошибка была допущена намеренно в знак протеста против политики южнокорейского лидера в отношении Пхеньяна. Впрочем, стоит отметить, что Yonhap News TV, который как минимум частично контролируется госструктурами Южной Кореи, трудно заподозрить в попытке таким образом раскритиковать президента Мун Чжэ Ина.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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В любом случае, как и ожидалось, последовали "оргвыводы". Сегодня в руководстве телеканала заявили, что в общей сложности наказаны одиннадцать человек, включая директоров службы новостей и службы выпуска. Наказания варьировались от увольнений, предупреждений до денежных штрафов. Южнокорейские СМИ же саркастически отметили, что в последнее время их флагу "не везет". В ходе одной из встреч замминистра иностранных дел с иностранным коллегой флаг РК был явно мятым, что заметили телезрители.

На днях также имели место и другие ошибки, которые вызвали критические высказывания. Так, МИД РК в одном из официальных сообщений перепутал регионы, написав, что Латвия находится "на Балканах" вместо "Балтии".

Еще один известный южнокорейский телеканал KBS был уличен в недобросовестном освещении пожаров, которые несколько недель назад бушевали на востоке Кореи. В ходе одного из выпусков съемочная группа вела трансляция из района, который находился далеко от мест, охваченных огнем, но сообщали, что "пожар бушует совсем рядом”. Всю съемочную группу наказали, а телеканал оштрафован госкомиссией за нарушения.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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