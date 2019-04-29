Телеканал Южной Кореи показал Мун Чжэ Ина с флагом КНДР

Ведущий новостной телеканал Южной Кореи Yonhap News TV оказался в центре громкого скандала, показав по ошибке своего президента с флагом КНДР. Телеканал принес извинения и наказал одиннадцать сотрудников.

Инцидент произошел еще 10 апреля, но разбирательства длились до сих пор. Освещая визит президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Вашингтон, телеканал в качестве новостной картинки на телеэкране показал изображения Муна и Дональда Трампа, поставив под каждым из лидеров в качестве символов флаги стран, которые они представляют. Правда со своим президентом телеканал ошибся, поставив вместо южнокорейского северокорейский флаг. Подпись при этом гласила: "Президент Мун Чжэ Ин посещает США… Пытается одновременно убедить Трампа и администрацию США".

Эта ошибка вызвала немедленно большой резонанс. Для телеканала проблема усугубилась еще и тем, что ошибка произошла в передаче в 10 часов вечера, то есть в один из самых популярных временных отрезков, когда телевизор смотрят особенно много людей.

Yonhap News TV оказался под градом критики. Много оказалось тех, кто вспомнил, что Мун Чжэ Ина за его попытки улучшить отношения с КНДР консервативная оппозиция уже называла "пресс-секретарем Ким Чен Ына". Были и те, кто посчитал, что ошибка была допущена намеренно в знак протеста против политики южнокорейского лидера в отношении Пхеньяна. Впрочем, стоит отметить, что Yonhap News TV, который как минимум частично контролируется госструктурами Южной Кореи, трудно заподозрить в попытке таким образом раскритиковать президента Мун Чжэ Ина.

В любом случае, как и ожидалось, последовали "оргвыводы". Сегодня в руководстве телеканала заявили, что в общей сложности наказаны одиннадцать человек, включая директоров службы новостей и службы выпуска. Наказания варьировались от увольнений, предупреждений до денежных штрафов. Южнокорейские СМИ же саркастически отметили, что в последнее время их флагу "не везет". В ходе одной из встреч замминистра иностранных дел с иностранным коллегой флаг РК был явно мятым, что заметили телезрители.

На днях также имели место и другие ошибки, которые вызвали критические высказывания. Так, МИД РК в одном из официальных сообщений перепутал регионы, написав, что Латвия находится "на Балканах" вместо "Балтии".

Еще один известный южнокорейский телеканал KBS был уличен в недобросовестном освещении пожаров, которые несколько недель назад бушевали на востоке Кореи. В ходе одного из выпусков съемочная группа вела трансляция из района, который находился далеко от мест, охваченных огнем, но сообщали, что "пожар бушует совсем рядом”. Всю съемочную группу наказали, а телеканал оштрафован госкомиссией за нарушения.