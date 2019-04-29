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29.04.2019 17:43
Рубрика: Общество

У православных началась Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать

Текст: Мария Городова
"С прошедшим вас праздником, с прошедшей Пасхой", - приходится иногда слышать во вторник, или даже к вечеру в понедельник, следующий за днем празднования Воскресения Христова (28 апреля 2019г.). И в таком приветствии ошибка. Пасха, Светлый праздник Воскресения Христова - настолько великий праздник, что длится он не одну пасхальную ночь, не один воскресный день, а все сорок дней. Ровно столько времени Воскресший Христос был со Своими учениками, вплоть до момента Вознесения на небо. Праздник Вознесения Господня отмечают в 2019 году 6 июня, значит Пасха, праздник Светлого Воскресения Христова длится по 5 июня - ровно сорок дней. Чествование главного события для христиан - Воскресение Христа из мертвых завершается "Отданием Пасхи" - торжественным пасхальным богослужением накануне праздника Вознесения.
"Воскресение Христово". Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска "Воскресение Христово". Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска
"Воскресение Христово". Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

Ровно сорок дней верующие приветствуют друг друга словами: "Христос Воскресе!", "Воистину Воскресе!" и троекратным целованием - это называется "христосование" (ударение на "о" во втором слоге) - традиция троекратного целования идет с апостольских времен.

Пасха - время радости, поэтому весь пасхальный период, и даже больше - до праздника Троицы (16 июня 2019 года) - принято молиться стоя, не делая земных поклонов - ведь они символизируют недостоинство падшего человека. Раз мы на Пасху празднуем победу Христа над последствием грехопадения - над смертью, то коленопреклоненность становится неуместной. И сами коленопреклонения отменяются - вплоть до Троицы, когда верующие преклоняются уже в молитве Святому Духу.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Откуда взялась традиция освящать на Пасху яйца, куличи, творожные пасхи

Первая неделя празднования Пасхи называется Светлой седмицей ("седмица" - это неделя по-церковнославянски). Вся Пасхальная неделя - как один день Светлой Пасхи, и богослужения Светлой седмицы фактически одинаковые, включая и торжественный крестный ход, который переносится на конец литургии. В Светлую седмицу все службы проходят при распахнутых Царских вратах - дверях, отделяющих алтарь от основного пространства храма. Открытые Царские врата - символ того, что отныне и рай открыт для нас! А для верующих, пришедших на богослужение Светлой седмицы, это еще и возможность наблюдать, что происходит во время богослужения в алтаре.

Еще одним отличительным признаком Светлой седмицы становится радостный колокольный звон. Издавна колокольный звон считался знаком Божественной победы над древними врагами рода человечества - дьяволом и смертью.

Отменяются в Светлую неделю и однодневные посты - в среду и пятницу. Нет на Светлой седмице и заупокойных молитв. Отпевания усопших совершается, но и они более чем наполовину состоят из песнопений Пасхи. На кладбище в этот период не ездят, для этого отведен особый день - Радоница (7 мая 2019г.), второй вторник после дня Светлого Воскресения Христова. Но и венчаться в Светлую седмицу нельзя - ведь это время духовной радости о Воскресшем Христе, которую не стоит смешивать с радостями плотскими. Венчания начинаются на Красную горку - народное название Фомина воскресенья ( 5 мая 2019г.), первого воскресенья после дня Пасхи. Пятница Светлой седмицы (3 мая 2019г.) - день памяти иконы Божьей Матери "Живоносный источник", когда после литургии совершается освящение воды.

Православный календарь с Марией Городовой

Считается, что добрые дела, помощь и пожертвования сиротам, вдовам, больным и обездоленным, совершенные во время Светлой седмицы, помогают снять грех с души.

Святой IV века Григорий Богослов говорил, что "Пасха возвышается над другими праздниками, как Солнце над звездами". И Светлая неделя празднования Воскресения Христова пролетает как один миг, принадлежащий вечности, где, как сказано в Откровении Иоанна Богослова "времени уже не будет".

Общество Религия Общество Ежедневник Праздники Празднование Пасхи Православный календарь с Марией Городовой
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