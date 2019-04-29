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29.04.2019 13:13
Рубрика: Общество

Ученые рассказали о новом виде промысла у неандертальцев

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Охота на беркута (Aquila chrysaetos), по всей вероятности, началась еще около 130 000 лет назад. Согласно новым исследованиям, сообщает Science, неандертальцы охотились на этих хищных птиц.

Беркута, или золотого орла, почитали в культурах по всей Евразии и в Северной Америке. В религиях мира этот хищник с каштановыми перьями и массивным 2,2-метровым размахом крыльев ассоциировался с солнечными божествами - например, в традиционных верованиях американских индейцев или в римской и греческой мифологиях.

Фото: Royal Pavilion & Museums / Brighton & Hove
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Долгое время считалось, что неандертальцы были не способны ловить птиц. Но недавние исследования показали, что кости и когти беркута были обнаружены в десятках мест Центральной и Западной Европы, занятых неандертальцами. Следы разрезов вдоль костей крыла - там, где у беркутов мало мяса, - говорят о том, что неандертальцы осторожно извлекали перья. На лапах птиц ученые тоже обнаружили разрезы - вероятно, когти тоже аккуратно вытаскивали.

Ученые, правда, не нашли среди немногочисленных украшений неандертальцев костей или когтей золотого орла. Однако в 2015 году антропологи сообщили, что нашли в неандертальских бусах когти орлана-белохвоста.

У ученых есть все основания полагать, что неандертальцы ловили крупнейших хищных птиц в Евразии (приманкой были туши животных) и изготавливали ожерелья из их когтей за тысячи лет до того, как первобытные люди мигрировали на континент из Африки. Наблюдая за своими соседями-неандертальцами, наши древние предки, по всей вероятности, и переняли этот опыт.

Общество Наука
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