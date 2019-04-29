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29.04.2019 20:01
Рубрика: В мире

Дела не семейные

Украинские СМИ выясняют, с кем Зеленский встречался на отдыхе в Турции
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
Избранный президент Украины Владимир Зеленский вернулся на родину после трехдневного отпуска в Бодруме. Но к моменту прилета победителя выборов в Киев в местных СМИ уже бушевал скандал: со ссылкой на анонимные источники в соцсетях сообщалось, что Зеленский на курорте не только жарил кебаб и принимал участие в юмористическом шоу, но и встречался с украинскими олигархами и их эмиссарами. В ходе этих переговоров якобы происходил "раздел Украины".

Нужно отметить, что в скандале в первую очередь виновата пресс-служба Зеленского: и.о. президентского пресс-секретаря Ирина Победоносцева внезапно решила опровергнуть информагентствам новость, которой до этого не было ни в одном авторитетном СМИ. "Пресс-служба Владимира Зеленского официально заявляет, что во время пребывания в Турции, в городе Бодруме, он не планировал и не проводил никаких встреч и переговоров с представителями каких-либо украинских или иностранных политических сил или органов государственной власти", - заявила Победоносцева. После этого всем стало интересно, о чем идет речь.

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Анонимный же первоисточник утверждал, что в Бодруме Зеленский провел встречи не только с Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым, связь с которыми несомненна, но также и с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком (против которого в России открыт ряд уголовных дел). Также на частных самолетах к нему якобы прилетели представители Рината Ахметова, Виктора Пинчука и бизнесмены из соседних стран ЕС, представляющие "трансграничную торговлю". На этом съезде олигархов, помимо прочего, обсуждались будущие кадровые назначения, условия сотрудничества и раздел сфер влияния.

Официальное опровержение встречи пресс-службой Зеленского в данном случае не сможет никого полностью убедить. Проблема в том, что всем памятно аналогичное рандеву Петра Порошенко с украинскими олигархами и примкнувшим к ним Виталием Кличко, случившееся в мае 2014 года в Вене, и о котором также сообщили анонимные источники. Там также были достигнуты некие "конфиденциальные договоренности", и факт переговоров официально опровергался, пока позже не был подтвержден одним из участников в австрийском суде.

Для самого Зеленского обнародование этой информации является серьезным ударом по репутации - ведь он, как и пять лет назад Порошенко, шел на выборы под лозунгом "деолигархизации".

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019 Политический кризис на Украине
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