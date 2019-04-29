В Бразилии манекенщик умер во время модного показа

Последний день Сан-Паульской недели моды 27 апреля закончился трагедией. 25-летний Талес Кота Соарес во время презентации одежды модного бразильского бренда Också вдруг почувствовал себя плохо и упал на подиум. Через несколько часов он скончался в больнице.

Сначала присутствующие на показе посчитали, что падение манекенщика было запланированной частью шоу. Могло показаться, что он просто запутался в шнурках. Однако после падения Соарес не смог подняться на ноги, а через некоторое время из его рта пошла пена. Вскоре на подиуме показалась бригада врачей, которые забрали молодого человека и отвезли в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

О причинах смерти Соареса пока ничего не сообщается. По словам организаторов мероприятия, накануне показа он не подавал признаков плохого самочувствия. Агентство, с которым сотрудничал манекенщик, отмечает, что им ничего не было известно о его возможных проблемах со здоровьем, до этого момента никаких приступов не случалось, запрещенные препараты он не принимал.

На сайте Сан-Паульской недели моды опубликовано официальное заявление организаторов мероприятия: "Сан-Паульская неделя моды только что получила новость о смерти модели Талеса Соареса, который внезапно почувствовал себя плохо во время показа бренда Också. Ему сразу же была оказана помощь медицинской службой, и он тотчас же был доставлен в больницу, но, к сожалению, скончался. Скорбим по этой утрате и передаем наши искренние соболезнования семье Талеса. Вместе с агентством Base MGT мы готовы оказать всю необходимую помощь в этот тяжелый момент".

Свои соболезнования семье погибшего выразило и руководство компании Också.