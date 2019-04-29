В детских лагерях отдохнут почти шесть миллионов школьников

В этом году почти шесть миллионов ребят отправятся отдыхать в детские лагеря на летних каникулах. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева на совещании у президента.

По словам министра, каждый год в стране выделяется примерно 1,7 миллиона путевок для ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья.

- Сегодня у нас 45 тысяч 300 лагерей, и они должны принять на 200 тысяч ребят больше, чем в прошлом году - 5 миллионов 800 тысяч, - цитирует министра РИА Новости.

При этом многие дети (почти 50 процентов из них) будут ходить в так называемые городские лагеря при школах. Как сообщает ТАСС, чтобы уменьшить количество отдыхающих в городе, министр Ольга Васильева предложила в перспективе рассмотреть возможность организации детских палаточных лагерей.

При этом на организацию детского отдыха в 2019 году регионам уже выделено более 58 млрд рублей. На что идут деньги? К примеру, на ремонт и оснащение зданий, где будут находиться дети.

В целом организацией детского летнего отдыха в 2019 году займутся 347 тысяч педагогов и 97 тысяч вожатых.

