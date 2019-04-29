Юниорская сборная России по хоккею возвращается домой с серебряными медалями чемпионата мира. В финальном матче команда, составленная из игроков не старше 18 лет, уступила хозяевам турнира шведам - 3:4. Скандинавы впервые выиграли "золото" на этом уровне.

Само по себе появление россиян в финале можно назвать событием историческим. Десять лет наши юниоры не поднимались так высоко, а третье и последнее на данный момент чемпионство в этой возрастной категории было завоевано аж в 2007-м. С тех пор на юниорских ЧМ солируют преимущественно американцы, которые за это время успели довести число своих чемпионских титулов до десяти. Для сравнения, у идущих на втором месте в списке самых-самых финнов только четыре победы.

Собственно, "звездно-полосатые" были главными фаворитами сейчас. И именно их на пути к финалу героически прошла российская сборная. Проиграв американцам на групповом этапе 3:6, наши парни взяли реванш в полуфинале - там было 2:2 в основное и дополнительное время и победа по буллитам. Сборная США в итоге довольствовалась "бронзой", обыграв в матче за третье место коллег из Канады 5:2. А финал на этот раз - редкий случай - получился чисто европейским. Соперником российской команды стали шведы, игравшие у себя дома и таким образом по определению имевшие небольшое преимущество.

Игра получилась достойной "золотого" статуса и по содержанию, и по сюжету. К 26-й минуте шведы повели 2:0, но в середине второго периода наши тоже смогли забить. Тут помог видеопросмотр - поначалу рефери зафиксировали у Василия Подколзина нападение на вратаря и вместо засчитанного гола присудили российской сборной двухминутное удаление. Но, изучив эпизод в повторе, они признали очевидное - сначала шайба влетела в сетку, а уже потом форвард сборной России, кстати, не без помощи шведских коллег, столкнулся с голкипером.

Взятие ворот засчитали, что вдохновило наших юниоров на новые подвиги. В самом начале третьего периода они сравняли счет, затем вышли вперед, но лидерами пробыли ровно 25 секунд - 3:3. Пожалуй, ключевой эпизод произошел меньше чем за три минуты до сирены. Второе подряд большинство в исполнении россиян закончилось моментом, который судьи пересматривали несколько минут и со всех возможных ракурсов. Шайба просто исчезла под щитком шведского вратаря, и понять, переползла ли она заветную ленточку, никто так и не смог. Соответственно, и взятие ворот не было засчитано.

Трудно сказать, это ли надломило сборную России. Но в овертайме, проходившем в формате "четыре на четыре", команда Владимира Филатова прижалась к своим воротам. И результат такого отступления был предсказуемым. На 66-й минуте Лукас Рэймонд забросил свою третью в этом финале шайбу, которая принесла шведам их первое "золото" юниорских ЧМ - 4:3.

Разумеется, никакими словами разочарование российских хоккеистов не описать. Но когда эмоции после такого драматичного финала чуть схлынут, останется другое. Сборная России показала лучший результат за последние десять лет, хотя на турнире в Швеции от нее мало кто ждал прорыва. Наши юниоры показали отличный хоккей, выбили главного фаворита и сражались до последнего в финале. Так что они полностью заслужили и аплодисментов, и комплиментов в свой адрес, и торжественной встречи в Москве, которую устроили команде вчера вечером.

Но, признавая очевидный успех, меньше всего хочется, чтобы он был воспринят с излишней эйфорией. Уже начали раздаваться голоса, что финал юниорского ЧМ - результат отличной работы федерации и великолепной системы подготовки молодых хоккеистов. Возможно, так оно и есть. Но чтобы в этом убедиться наверняка, одного "серебра" за десять лет явно недостаточно. Уровень надо стабильно подтверждать каждый год, только тогда он не будет восприниматься как локальная вспышка. И, что самое главное, важна дальнейшая судьба тех ребят, кто так порадовал нас на турнире в Швеции.

Между тем

Российский вратарь Ярослав Аскаров стал лучшим в своем амплуа по итогам турнира. Лучшим защитником признан швед Филип Броберг, а звание лучшего нападающего чемпионата досталось американцу Коулу Кофилду. Также Кофилд признан самым ценным игроком турнира. Он повторил рекорд Александра Овечкина по количеству голов за один чемпионат, но не превзошел это достижение, остановившись на 14 шайбах.

Символическая сборная турнира выглядит так: вратарь Ярослав Аскаров (Россия), защитники Филип Броберг (Швеция) и Кэм Йорк (США), нападающие Коул Кофилд, Джек Хьюз (оба - США) и Родион Амиров (Россия).