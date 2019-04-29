В Германии предложили отдать Порошенко под международный трибунал

Депутат Берлинского городского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн считает, что действующего президента Украины Петра Порошенко необходимо отдать под международный трибунал. Об этом он заявил в интервью KP.Ru.

"Для созыва трибунала необходимо собрать прямые доказательства военных преступлений Порошенко - чем, собственно, уже долгое время занимаются органы юстиции ЛНР и ДНР. Кое-что из улик они мне показывали - и, уверяю вас, материалов для международного трибунала над экс-президентом и его высшими офицерами достаточно уже сейчас" - отметил политик.

Немецкий депутат сообщил, что видел документ от органов юстиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в котором указано, что 90% снарядов прилетели на Донбасс с Украины. Линдеманн рассказал, что лично посетил республики и увидел, что "ситуация на фронте ухудшается с каждым днем".

Если Порошенко не согласится предстать перед трибуналом, к нему и его окружению, по мнению парламентария, нужно применить санкции.

"Подчеркну, трибунал должен быть демократичным и честным, судьи - независимыми экспертами по международному праву из разных стран", - заявил политик.