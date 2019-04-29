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29.04.2019 11:38
Рубрика: Власть

В Госдуме предвидят снижение оборонных затрат РФ

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали информацию о том, что Россия покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону. Тенденция уменьшения гособоронзаказа продолжится, заявил глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Как говорится в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира, расходы России на оборону в прошлом году снизились, составив 61,4 млрд долларов. При этом страна опустилась на шестое место в рейтинге военных трат. Годом ранее оборонные траты нашей страны составляли 66,3 млрд долларов, уменьшившись впервые с 1998 года. Тогда снижение было более значительным и составило 20%.

На первом месте в нынешнем рейтинге значатся США с расходами в 649 млрд долларов, на втором - Китай (250 млрд), на третьем - Саудовская Аравия (67,6 млрд). В пятерку также вошли Индия и Франция.

Новость о выходе РФ из пятерки лидеров ожидаема, заявил Гутенев в комментарии РИА Новости. Он напомнил, что пик гособоронзаказа, как сообщалось, пройден в 2017 году. Объемы затрат на оборону тогда составляли около 3,3% ВВП.

- С тех пор мы видим достаточно существенное снижение. В 2018 году было 2,8%, в нынешнем году планируется 2,7%. Можно предположить, что траты в ближайшие годы будут от 2,5 до 2,6 процента ВВП, - предвидит парламентарий.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
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Вместе с этим, наша страна наращивает заказы по военно-техническому сотрудничеству, сумма которых уже превышает 50 млрд долларов США. А это значит, что проблем, с которыми могут столкнуться предприятия ОПК в связи со снижением гособоронзаказа, не предвидится, резюмировал Гутенев.

Кроме того, оборонные предприятия увеличивают выпуск гражданской продукции - ее доля уже около 20%.

Депутат спрогнозировал, что Великобритания, Германия и Япония в ближайшие годы обойдут Россию по объемам расходов на оборону, что дезавуирует утверждения европейских политиков о так называемой "российской угрозе".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума
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