В Госдуму внесены поправки в целях борьбы с аптечной наркоманией

Штрафы до 150 тысяч рублей будут грозить за торговлю лекарствами, при неумеренном потреблении вызывающими так называемую аптечную наркоманию. На это направлен законопроект, внесенный в Госдуму.

Речь идет о лекарственных препаратах, обладающих психоактивным действием, которые не относятся к ядовитым или сильнодействующим средствам и в своем составе не содержат ни наркотических, ни психотропных веществ. Их употребление в больших дозах, в сочетании с другими веществами или алкоголем вызывает наркотическое опьянение, а также стойкую зависимость, констатирует автор, сенатор Ирина Рукавишникова.

В случае принятия проекта штраф для граждан составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для компаний - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Сейчас штрафы за нарушения при торговле соответствующими лекарствами не превышают 3 тысячи рублей для граждан и 30 тысяч рублей для юрлиц.

Автор ссылается на данные Минздрава, согласно которым количество наркозависимых лиц, употребляющих вышеуказанные препараты и регулярно обращающихся в наркологические учреждения, составляет в среднем от 3% до 5% от общего количества учтенных наркоманов. При этом особенно широко "аптечная наркомания" распространена в подростковой и молодежной среде. И нередко молодежь затем переходит на "тяжелые" наркотики, считает автор.