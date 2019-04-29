В Греции телеоператор стал жертвой пиротехники

В греческом городе Каламата телеоператор погиб во время съемок местного обычая отмечать Пасху - "саитополемос" или "сражение стрелами". Участники обряда сражаются самодельными "стрелами" из картонных трубок, набитых порохом.

Одна из таких "стрел" и попала в голову 53-летнему оператору, который снимал сюжет для местного телеканала. В крайне тяжелом состоянии мужчина был доставлен в больницу, где и скончался, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Афинское агентство новостей АМНА. По иронии судьбы, телеоператор снял момент своей гибели, отмечают местные СМИ.

В минувшее Пасхальное воскресенье серьезную травму получила и восьмилетняя девочка в городе Фивы. Ребенку, играющему с другими детьми на площадке, в голову попала шальная пуля во время беспорядочной стрельбы.